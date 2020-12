La télé des enfants: six rendez-vous magiques et ensorcelants

À l’instar du cinéma, la télé sait depuis longtemps exploiter l’engouement des enfants pour la magie et la sorcellerie. Sollicités grâce à divers univers enchanteurs, les jeunes d’aujourd’hui n’ont donc pas à regarder des reprises de la défunte production Minifée. Voici six émissions aux aventures extraordinaires.

Amandine Malabul, sorcière maladroite

Loin des dessins animés, Amandine Malabul est une sorcière en chair et en os. Avec elle, on découvre en humour que la magie existe vraiment, car elle étudie à l’Académie supérieure de sorcellerie. Rien de moins. Par contre, son talent ne réside pas tant dans les coups d’éclat, mais plutôt dans les accidents qu’elle provoque. À un point tel, d’ailleurs, qu’on la surnomme la pire sorcière.

Lun-vend, 18 h 30, à Télé-Québec.

Fairy Tail

Cette série d’animation japonaise confère une grande puissance à la magie. De nombreux habitants du royaume de Flore ont accès à d’étonnants pouvoirs. Pour les contrôler, un conseil de la magie a même été instauré. Au fil de leurs missions capitales, les membres de la guilde Fairy Tail - chasseurs de dragons, entre autres - ne passent pas inaperçus. Avec eux, les choses se règlent, mais pas délicatement.

En tout temps sur Club illico.

Franny et les chaussures magiques

Grâce à une fillette prénommée Franny et à son désir de parcourir le monde, les tout-petits peuvent vivre des aventures extraordinaires. Pour l’enfant aux lulus, rien de plus simple que de transformer son quotidien: elle enfile des chaussures dans l’atelier de son grand-père et le tour est joué! La voilà partie.

Tous les jours dès 5 h 15 sur Télémagino, et sam-dim matin sur Unis TV.

Les mini-sorcières

Citrouillopois ne serait pas ce qu’elle est sans la présence de Noisette, Lavande et Rose, trois petites sorcières frondeuses et à l’enthousiasme débordant. Adeptes du vol sur balai magique, les fillettes déterminées ont la certitude que tout est possible, surtout lorsqu’on travaille en équipe. Par contre - et c’est ce qui rend leurs journées comiques et divertissantes -, elles ont la fâcheuse habitude de semer la pagaille.

Tous les jours sur la chaîne Disney.

Shimmer et Shine

Rien n’est trop gros ni trop fou pour les génies Shimmer et Shine, des jumelles qui répondent toujours présentes à l’appel de leur amie Leah. Portées par leur tapis magique, elles se pointent volontiers dans le monde des humains avec leurs souhaits illimités. Leurs visites sont toujours synonymes de bonnes intentions, mais les gaffes jamais bien loin...

Lun-vend, 15 h, Yoopa.

Trullalleri

Cuisine et magie vont-elles de pair? Oui. Il n’y a qu’à regarder les enfants de ce rendez-vous animé, un quatuor en apprentissage à l’école Trulloland. Disposant de qualités que plusieurs jeunes souhaiteraient avoir, ils bénéficient de l’enseignement de maîtres culinaires. En retour, ils doivent impérativement garder un oeil sur un livre enchanté, véritable trésor de leur royaume.

Dimanche, vers 6 h 40, à ICI Radio-Canada Télé, et en tout temps sur Tou.tv.