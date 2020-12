Le monde, un casse-tête à refaire

Il faut se demander, ce matin encore : qu’est-ce que tout ça a donné ? Qu’est-ce que l’« expérience Donald Trump » à la présidence des États-Unis a apporté au reste du monde ? Les méchants sont plus méchants ; les bons ont toujours la gueule décrochée ; et les Américains ne sont pas plus en sécurité.

Je simplifie à peine. Donald Trump a amené avec lui à la Maison-Blanche les réflexes transactionnels développés comme homme d’affaires : la piastre dans tes poches n’est pas dans les miennes. Du coup, quand l’économie des alliés des États-Unis se portait bien, c’est qu’ils s’enrichissaient sur le dos des Américains. Ce qu’illustre parfaitement sa conduite à l’égard de l’OTAN.

Il a joué des gros bras et distribué insultes et menaces pour forcer les pays membres de la grande alliance militaire à augmenter leur contribution. Oui, ils ont fini par accroître leur part, mais à quel prix ?

Le budget militaire américain reste stratosphérique et si on regarde désormais les États-Unis avec méfiance dans cette union qui a contribué à la fortune et à la stabilité du monde occidental après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, le coupable est facile à trouver.

Parallèlement, en contradiction directe aux décennies de promotion du respect des droits de la personne, le président républicain s’est acoquiné avec des dirigeants autoritaires sans en tirer, pour le pays, le moindre avantage.

Des amourettes incompréhensibles

Il y aura, j’en suis persuadé, des thèses de doctorat écrites sur la conduite de Donald Trump à l’égard de Vladimir Poutine. Les grands services d’espionnage et de contre-espionnage ont tous conclu que la Russie a développé un vaste cybersystème pour jeter le discrédit sur les démocraties telles que nous les connaissons.

Dans un contexte de lutte mondial d’influence, c’est fair-play. De là à ce que le président des États-Unis innocente le maître du Kremlin, c’en devient carrément louche.

Il y a toutefois plus étrange encore, la love story avec Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Ce n’est pas mon expression, c’est Donald Trump qui l’avouait à ses partisans réunis en Virginie-Occidentale en septembre 2019 : « We fell in love. »

J’ai clairement vu, au fil des quatre dernières années, des relations se refroidir et des visites s’espacer de la part de leaders amis – Merkel, Trudeau, Macron – et des louanges continuer d’être adressées à des dirigeants controversés : Bolsonaro, Duda, Mohammed ben Salmane et, jusqu’à récemment, Xi Jinping.

On s'essuie et on recommence

Présentant l’équipe qui mènera sa politique étrangère, Joe Biden s’est exclamé « America is back ! ». Ceux et celles qui valorisent la stabilité, les alliances et la coopération internationale ont poussé un « ouf ! » de soulagement. Le président élu ne doit pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain.

Les Américains, depuis une bonne quinzaine d’années, répètent qu’ils ne veulent plus faire la police à travers le monde et qu’ils en ont assez des guerres interminables. Cela, Donald Trump l’avait bien compris et avait donné l’ordre de rapatrier les troupes.

Le président élu peut vouloir tourner la page sur quatre années d’incohérence, mais il y a, ici et là, un ou deux paragraphes qui méritent une relecture.

À quoi bon ?

La politique étrangère de Donald Trump dans l’impasse.

► Cuba

La décision de faire marche arrière par rapport à la politique de conciliation de Barack Obama n’a pas contribué à desserrer la poigne du régime post-castriste, au contraire !

► Russie

Les Russes n’ont pas bougé de Crimée, soutiennent toujours les rebelles en Ukraine et en Géorgie et cherchent à miner par tous les moyens les démocraties occidentales. Quatre années perdues.

► Iran

La stratégie de « pression maximale » n’a pas stoppé les activités déstabilisatrices iraniennes au Moyen-Orient, n’a pas contribué à restreindre ses activités nucléaires et a renforcé la position des durs au sein du régime. Un échec total !

► Chine

Beijing enferme les Ouïghours et évacue la démocratie de Hong Kong, mais fait la promotion de son modèle politique et économique dans tous les pays en développement. Pendant ce temps, les tarifs imposés aux importations chinoises ont été payés par les consommateurs américains. Décourageant !

► Corée du Nord

Les rencontres au sommet n’ont fait que retarder l’inévitable. Les Nord-Coréens ont perfectionné leur capacité balistique et n’ont rien cédé de leur arsenal nucléaire.