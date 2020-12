Les patinoires maison à la mode

De plus en plus de parents de la province se lancent pour la première fois dans la construction de patinoires extérieures en raison de l’incertitude de voir leurs enfants pratiquer leurs sports de glace durant la pandémie.

« C’est du jamais-vu », s’est exclamé Stéphane Kirouac, concepteur du site web Construire une patinoire, c’est facile. Il constate un engouement sans précédent.

Son site, créé en 2002, explique le procédé derrière la conception d’une patinoire maison. Depuis septembre dernier, 1500 personnes se sont ajoutées au groupe de discussion Facebook du site, qui compte aujourd’hui plus de 2300 membres.

« Plusieurs personnes me posent des questions tous les jours. La COVID-19 a incité plusieurs parents à se retourner pour permettre à leurs enfants de jouer au hockey », a mentionné le passionné de hockey qui conçoit sa patinoire depuis 2001.

L’entrepreneur Jean-François Nadeau a lancé en 2015 une entreprise spécialisée en surfaceuses à glace extérieure. Il observe également une hausse impressionnante de la demande pour son modèle PROGlace.

« Notre surfaceuse manuelle pour la patinoire extérieure connaît un début de saison record. Nous avons doublé nos chiffres habituels et nous n’avons toujours pas commencé notre campagne publicitaire », a expliqué M. Nadeau, qui développe présentement d’autres modèles de surfaceuse.

Un projet enrichissant

Photo Ben Pelosse

De nouveaux artisans des quatre coins du Québec ont confié n’avoir jamais eu autant hâte qu’il fasse plus froid. Leur patinoire familiale constitue pour eux une belle fierté alors qu’ils ont renversé une situation négative en projet constructif.

« On a peinturé avec les enfants afin de les impliquer dans le projet. La famille a aussi participé à la conception de la patinoire, le plus possible en respectant les mesures sanitaires. Ma mère est partie avec les bandes et elle les a peinturées à la main », a indiqué le père de trois enfants de Saint-Bruno Nicolas Fortin.

À l’inverse, des vétérans concepteurs ont décidé de bonifier leur patinoire cette année.

« Avec la COVID et l’arrêt du hockey, pour moi et mon garçon, j’ai décidé d’y aller all in cette année. On récupère sur les inscriptions de hockey, les hôtels, le voyagement et tout ce qui est relié à une saison de hockey, donc j’ai mis autour de 500 $ cette année. Mais c’est un investissement pour plusieurs années à venir », a précisé Donald Kennedy, de Québec.

Dans l’incertitude de pouvoir profiter des patinoires de quartiers, de nouveaux propriétaires de glace ont mentionné au Journal avoir pris cette initiative.

Aux municipalités de décider

Le gouvernement a confirmé la semaine dernière l’interdiction des parties de hockey cet hiver dans les villes. La pratique individuelle et celle avec les membres d’une même cellule familiale seront permises.

Le patinage libre sera autorisé et il sera possible de jouer au hockey avec « un bâton et une rondelle » selon les endroits du Québec.

Les municipalités ont la responsabilité de déterminer les activités qui seront autorisées sur leurs patinoires.

Les villes de Québec et de Montréal ne se sont toujours pas prononcées sur la question. La Ville de Québec procédera à des annonces au cours du mois de décembre.