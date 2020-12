L’importance des détails

C’est ce lundi, au terme du duel entre les Sounders de Seattle et le Minnesota United FC, que l’on connaîtra l’adversaire du Crew de Columbus en finale de la Coupe MLS.

Cet affrontement est très intéressant parce qu’il est un peu inattendu, mais aussi parce qu’il oppose deux équipes qui sont généralement très efficaces.

D’ailleurs, l’entraîneur des Sounders, Brian Schmetzer, disait la semaine dernière que l’équipe qui parviendra à réaliser le plus grand nombre de petits jeux sera celle qui poursuivra sa saison jusqu’au match ultime, qui sera disputé samedi.

Ces deux équipes sont non seulement douées, elles ont aussi un effectif profond, de sorte que toutes les décisions des entraîneurs risquent d’avoir une influence sur l’issue de la rencontre.

Colonne vertébrale

Les Sounders ont du punch en attaque même s’ils ont eu du mal à écarter le FC Dallas (1 à 0) au tour précédent. Ils avaient prouvé en première ronde qu’ils pouvaient gagner avec leur attaque avec une victoire sans appel de 3 à 1 sur le Los Angeles FC.

La colonne vertébrale de cette équipe repose sur un trio de joueurs offensifs qui sèment la crainte dans le dernier tiers adverse.

Jordan Morris (1 but, 1 passe), Nicolas Lodeiro (1 but, 2 passes) et Raul Ruidia (1 but, 2 passes) sont à leur meilleur quand l’enjeu est élevé.

C’est eux qui vont faire le jeu pour la formation de l’État de Washington. Et la pression risque d’être élevée sur la défense du Minnesota, qui n’a toutefois pas encore accordé de buts en deux matchs éliminatoires.

Efficace

Parlons-en justement de cette brigade défensive, parfaite en 180 minutes depuis le début de la phase éliminatoire.

Si une victoire de 3 à 0 sur les Rapids du Colorado n’a rien de bien surprenant, un gain par la même marque contre au Sporting de Kansas City, dans son stade de surcroît, est tout de même étonnant.

Rappelons que le Sporting avait terminé la saison régulière en tête de l’Association Ouest avec 39 points, 5 de plus que le Minnesota.

Cet essor défensif, le Minnesota le doit entre autres à un jeune gardien ontarien de seulement 21 ans.

Dayne St. Clair s’est retrouvé dans le filet à la fin de l’été quand Tyler Miller a dû être opéré à la hanche en août. Depuis, il a joué tous les matchs des siens et présente une fiche de huit victoires, deux défaites et cinq matchs nuls, en incluant deux rencontres éliminatoires.

Et fait intéressant, toutes ses victoires ont été remportées par blanchissage.

Force de frappe

Même si le Minnesota a marqué deux buts de moins que les Sounders en saison régulière, l’équipe dirigée par Adrian Heath est en forme depuis le début des séries avec deux rencontres de trois buts.

À cet égard, Kevin Molino vient de connaître deux matchs consécutifs de deux buts pendant qu’Emanuel Reynoso a récolté une passe sur chacun des six buts de son équipe.

Et on n’a même pas parlé de Robin Lod, qui a un but en deux matchs et qui n’a pas encore explosé.

Cette équipe a donc tout pour rendre la vie dure aux Sounders, qui visent une seconde présence d’affilée en finale de la Coupe MLS.

Tradition

D’ailleurs, le Minnesota est en train de connaître sa meilleure saison en cinq années d’existence dans la MLS.

Quant aux Sounders, ils commencent à être des habitués du soccer tardif, eux qui n’ont jamais raté les séries en 12 ans depuis leur accession à la MLS.

Ils ont toujours au moins atteint la ronde quart de finale et c’est la sixième fois qu’ils participent à la demi-finale, soit un taux de présence de 50 %, ce qui est pour le moins impressionnant.

Ils ont remporté la Coupe MLS l’année dernière de même qu’en 2016, et se sont inclinés en finale contre le Toronto FC en 2017.

Le calcul est donc simple, s’ils l’emportent ce lundi, ils participeront à leur quatrième finale en cinq ans ; ça commence à devenir une belle tradition.

Mais peu importe qui l’emporte, on peut être assuré que le finaliste issu de l’Association Ouest sera redoutable et vendra chèrement sa peau.