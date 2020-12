Maxim Lapierre annonce sa retraite

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Maxim Lapierre a annoncé sa retraite, dimanche, en publiant un message destiné à ses partisans sur les médias sociaux.

Repêché en deuxième ronde par le Tricolore en 2003, Lapierre a porté l’uniforme bleu, blanc et rouge pendant six saisons, récoltant 40 buts et 80 points en 293 parties.

«Il est maintenant temps pour moi d’accrocher mes patins! J’aimerais tout simplement remercier toutes les équipes pour lesquelles j’ai joué, tous les entraîneurs qui m’ont fait confiance et tous mes coéquipiers avec qui j’ai vécu des moments inoubliables, a-t-il écrit sur Instagram.

«Merci à ma famille et mes amis de m’avoir soutenu et encouragé durant toutes ces années! Et un merci très spécial aux partisans. C’est vous qui faites que ce sport est aussi merveilleux. L’émotion, la passion et l’énergie que vous amenez à chaque match seront gravées dans ma mémoire à tout jamais!», a-t-il ajouté.

Difficile à remplacer

Lapierre a passé la dernière saison en Allemagne avec l'Eisbaren de Berlin. En 50 matchs, il a amassé 34 points, dont 11 buts.

«Ce fut un choc pour nous quand Maxim est venu nous voir et nous a informés qu'il voulait mettre fin immédiatement à sa carrière. Bien sûr, nous respectons la décision de Maxim, même s'il sera très difficile de le remplacer. Au cours de cette année à Berlin, il a montré qu'il était un joueur de premier plan et un leader, a indiqué le directeur sportif Stéphane Richer dans un communiqué.

«Nous tenons à remercier Maxim pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous lui souhaitons, à lui et à sa famille, le meilleur pour l’avenir.»

Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l'athlète de 35 ans a totalisé 139 points en 614 rencontres avec le CH, les Canucks de Vancouver, les Blues de St. Louis, les Ducks d’Anaheim et les Penguins de Pittsburgh.