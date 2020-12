Pas de bisbille entre Brady et son entraîneur

Malgré les récents insuccès et les rumeurs entourant l’organisation des Buccaneers de Tampa Bay, le quart-arrière Tom Brady assure qu’il n’est pas en froid avec l’entraîneur-chef Bruce Arians.

La formation de la Floride a perdu trois de ses quatre derniers duels, dont deux de ses affrontements par un placement seulement. Lors de cette mauvaise séquence, plusieurs experts ont souligné le fait que le pivot de 43 ans n’obtenait pas de succès avec ses longs relais. L’attaque d’Arians est toutefois basée sur les longs jeux de passe.

«J’ai une très bonne relation avec «BA» [Bruce Arians] et nous nous parlons tous les jours, a affirmé Brady au quotidien Tampa Bay Times. J’ai énormément de respect pour lui et pour la façon dont il dirige l’équipe».

«Chaque fois que nous perdons des matchs, beaucoup de gens veulent trouver un coupable, en particulier dans les médias, et ils veulent opposer un joueur à un autre joueur, ou un joueur à un entraîneur et ainsi de suite. Ce n’est pas mon style», a ajouté le détenteur de six bagues du Super Bowl.

Malgré cela, l’attaque des «Bucs» n’a pas encore trouvé son erre d’aller après 12 rencontres. Tentant d’aller chercher de l’aide, le club floridien a octroyé un contrat au receveur de passes Antonio Brown. Le controversé personnage n’a pas eu un gros impact depuis son arrivée, lui qui a amassé 8,4 verges en moyenne par attrapé.

S’ils veulent se qualifier pour les éliminatoires, les Buccaneers devront vraisemblablement obtenir l’une des places de «wildcard», puisque les Saints de La Nouvelle-Orléans devraient finir la saison régulière au sommet de la section Sud de la Nationale.

En congé cette semaine, les «Bucs» reprendront l’action dimanche prochain contre les Vikings du Minnesota.