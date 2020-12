Quel avenir pour les spectacles virtuels?

L’industrie du spectacle n’en est pas à sa première crise, souligne Éric Young, président du Groupe Entourage, entreprise qui produit plusieurs émissions de télé et une douzaine de spectacles. En entrevue au Journal, le producteur raconte comment sa compagnie multidisciplinaire traverse la pandémie, et pourquoi il croit que le spectacle vivant retrouvera ses lettres de noblesse après la crise.

De quelle manière la pandémie a-t-elle affecté votre entreprise ?

Je considère qu’on a été privilégié. En télé, on est pleine croissance. On a plusieurs séries entre les mains et on est encore plus actif cette année qu’on l’était l’an dernier. La croissance en télévision nous a permis de maintenir le lien d’emploi avec la quasi-majorité de nos employés. Évidemment, notre chiffre d’affaires a considérablement baissé en spectacle.

Est-ce que la pandémie freinera le développement de la carrière des artistes québécois à l’étranger ?

C’est certain que c’est un frein. On avait trois spectacles sur le territoire au moment où la pandémie est arrivée. Dans le cas de Messmer, on est arrêté complètement. Pour faire son travail, il doit toucher les gens. Et au moment de la reprise, tout va coûter plus cher, comme les voyages. C’est sûr que ça hypothèque notre avenir... Il faudra prévoir des investissements supérieurs.

Croyez-vous en l’avenir du spectacle virtuel ?

Je ne crois pas que le spectacle virtuel va demeurer. Je pense qu’il pourra y avoir certaines occasions qui se prêteront au virtuel, et la technologie qui aura été développée sera complémentaire au spectacle vivant. C’est un divertissement, où, en groupe, on vit une émotion. Dans le confort de notre foyer, ce n’est pas le même feeling, d’aucune façon. [...]

Le temps des Fêtes est une période faste pour la vente de billets au Québec. À quoi vous attendez-vous cette année ?

Ça va donner un coup dur. Chez Entourage, en moyenne, j’ai fait environ 60 % de mon année financière en vente de billets dans la période entre le 31 octobre et le 31 décembre.

Est-ce que beaucoup de gens ont demandé à se faire rembourser des billets pour des spectacles reportés ?

Les gens ont voulu être fidèles aux artistes. Ça varie entre 15 et 25 % par représentation, le nombre de spectateurs qui ont demandé à être remboursés.

BIO

Nom : Eric Young

Eric Young Profession : Président et fondateur du Groupe Entourage, fondé en 2006.

Président et fondateur du Groupe Entourage, fondé en 2006. Impact : Entourage a produit 30 émissions de télévision depuis sa création. Parmi ses grands succès, mentionnons Mets-y le Paquet, Rue King, La magie des stars et L’expérience Messmer. Du côté de la France, la série Stars sous hypnose, diffusée sur TF1 depuis 2014, remporte un vif succès.

Entourage est également en production de son tout premier film, Maria, qui sortira sur les grands écrans en 2021.

La division Spectacles a produit plus de 800 représentations et événements.