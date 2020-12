Un agriculteur fait don de 400 000 livres de nourriture

Un agriculteur de Lanaudière a reçu 400 000 livres de fruits et de légumes en dons pour nourrir ses animaux, mais en ces temps difficiles, il a préféré redonner ces denrées comestibles à des gens dans le besoin lors d’une immense collecte organisée toute la semaine sur son terrain.

«Il y a tellement eu de monde qui faisait la file en voiture que je n’ai plus de pelouse; on dirait que mon terrain est labouré. Il faut que je ressème du gazon l’an prochain, mais ce n’est pas grave. L’important, c’est qu’on a aidé des gens», a soufflé Martin Blais, au terme de cinq journées épuisantes lors desquelles 200 personnes se sont relayées quotidiennement pour recevoir la cargaison.

Surplus record

Apiculteurs et éleveurs de chiens Labrador, Martin Blais et sa conjointe habitent le village de Saint-Esprit, dans une ferme, où leur fils possède également une petite production d’agneaux. Chaque fois que se termine la saison des récoltes, des producteurs maraîchers du secteur leur offrent en cadeau les stocks de fruits et de légumes qu’ils n’ont pas été capables d’épuiser.

Or, cette année, un de leurs voisins a été particulièrement généreux.

«Quand il m’a dit qu’il avait un camion plein de denrées, je pensais qu’il parlait d’une boîte de pick-up. Mais en fait, c’étaient cinq vannes de 53 pieds, pleines jusqu’en haut», s’est souvenu Martin Blais.

Avec son complice, le brocanteur Serge Naud, l’agriculteur a l’habitude d’organiser des collectes avec ce qu’ils reçoivent en trop. Mais jamais ils n’avaient eu à gérer une opération logistique aussi importante.

«On n’a refusé personne, mais il y en a un qui a essayé de passer devant tout le monde et qui s’est mis à nous insulter quand on l’a bloqué. La police a dû venir», a raconté Serge Naud, un ancien animateur d’émissions de chasse qui n’a habituellement pas la langue dans sa poche, mais qui restait bouche bée face au manque de civisme de certains, dimanche, à la fin de la dernière journée de cette distribution.

Situation inacceptable

Martin Blais, lui, se console en se disant qu’il a certainement pu faire une petite différence pour au moins quelques personnes dans le besoin. Des organismes, comme des refuges pour femmes ou les Chevaliers de Colomb, ont aussi pu profiter de cette manne alimentaire.

«Beaucoup de gens nous ont remerciés. J’ai vu une personne âgée pleurer parce qu’on lui donnait du céleri», a ajouté M. Blais, qui s’insurge que des Québécois ne mangent pas à leur faim.

Tout cela alors qu’un producteur maraîcher est prêt à jeter 400 000 tonnes de nourriture. Martin Blais est formel: cette situation est inacceptable et elle est bien antérieure à la pandémie.

«Nous, on a déjà eu une production d’ail et on était incapable de la vendre en magasin. Il n’y a de la place que pour les gros producteurs au Québec et les petits restent pris avec leur production», a-t-il tonné, implorant les décideurs à en faire plus contre le gaspillage dans le monde agricole.