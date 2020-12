Un Cronenberg digne de ce nom

Avec son intrigue pernicieuse, son esthétique bien précise et sa violence graphique – mais pertinente – Brandon Cronenberg réussit non seulement à faire de son Possessor un film d’horreur efficace mais, surtout, digne de son héritage familial.

On l’avoue, nos attentes étaient particulièrement élevées en raison du nom de son réalisateur. C’est évident, le fils de David Cronenberg a de grandes pointures à chausser, son père ayant fait de son nom un synonyme d’excellence en matière de science-fiction et d’horreur.

Impossible d’éviter le jeu des comparaisons, ici. Non seulement le cinéaste canadien s’aventure dans un terrain particulièrement prisé par son père, mais il a également fait appel à Jennifer Jason Leigh, star du désormais classique eXistenZ.

Alors le verdict ? Les influences sont là, bien appuyées, certes, mais Brandon Cronenberg est bien plus que « le fils de ». Son talent, sa vision ainsi que son exécution lui permettent de s’imposer fermement comme un créateur particulièrement prometteur en matière d’épouvante.

Autant à titre de scénariste que de réalisateur, il impressionne avec ce récit ou une meurtrière utilise une technologie secrète lui permettant de se glisser dans l’esprit de ses victimes pour les contrôler à sa guise. Après leur avoir fait commettre l’irréparable sur autrui, elle les pousse à s’éliminer eux-mêmes avant de regagner son propre corps... et son quotidien plus qu’ordinaire.

Plus assumé

On ne met que quelques minutes à remarquer que Brandon Cronenberg a grandement peaufiné à la fois son style et son identité artistique. Huit années après l’efficace – mais parfois maladroit – Antiviral, il nous revient plus assumé et, ultimement, plus incisif.

Car non, il n’a pas froid aux yeux. Et ça, il le démontre adroitement avec une approche franchement incisive et sanglante qui fera sourciller même les cinéphiles bien aguerris... qui en redemanderont.

Possessor

★★★1/2

Un film de Brandon Cronenberg

Avec Andrea Riseborough, Christopher Abbott et Jennifer Jalon Leigh

Disponible en vidéo sur demande