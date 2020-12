Un message d’espoir de Nicolas Noël

N’allez pas croire que le père Noël ne subit pas comme nous les affres de la pandémie. Cette année, Nicolas Noël, alias le «vrai» père Noël, n’a pas tourné de nouvelle émission spéciale du temps des Fêtes et n’a pu offrir ses habituels spectacles-rencontres partout au Québec.

Qu’à cela ne tienne: le sympathique personnage garde le moral et donne quand même rendez-vous à ses petits admirateurs sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, où ses capsules des années précédentes sont rediffusées tout le mois de décembre, en semaine, à 6 h 25 et 7 h 45. On peut aussi le retrouver sur sa page web et sur Facebook, où il répand sa magie en toute modernité! Nous avons eu la chance de l’attraper pour lui poser quelques questions.

Père Noël, comment la pandémie a-t-elle affecté vos projets cette année?

«Je rassure tout de suite tous mes amis qui vont vous lire: au Pôle Nord, à Fééria, mère Noël, moi et tous les lutins, nous sommes parfaitement en santé, et tout va très bien! Évidemment, cette situation mondiale est un gros défi à relever pour l’humanité. Mais, tu sais, j’ai quelques années derrière la cravate, ou plutôt derrière la barbe blanche (rires), et à travers ma boule magique, j’essaie de voir ça en perspective. L’humanité n’en est pas à son premier gros défi. Si on parle avec grand-papa ou grand-maman, on s’aperçoit qu’eux aussi, à leur époque, ont vécu de grands défis. Si on se fie sur le passé, qui est garant de l’avenir, on va sûrement trouver des so-ho-ho-lutions! J’ai confiance en l’humanité...»

PHOTO COURTOISIE/ICI Télé

Cette année, les amis devront rester sagement à la maison avec papa et maman le soir de Noël, parce que Monsieur Legault et son gouvernement ont interdit les rassemblements. Quel message d’espoir voulez-vous leur transmettre pour éviter que ce moment soit difficile?

«Avec ma belle barbe blanche, j’aime m’inspirer d’expériences du passé, parce qu’on peut les utiliser pour se projeter dans l’avenir. Il y a très longtemps, les gens n’avaient pas la possibilité de se voir fréquemment comme aujourd’hui. Les autobus et les autos n’existaient pas. Il n’y avait pas d’électricité ni même de jeux électroniques! Tu imagines? (rires) Alors, souvent, ils écrivaient de petites lettres que monsieur le facteur apportait. Alors qu’aujourd’hui, non seulement on peut écrire des lettres en papier, mais on peut aussi envoyer des bisous à l’ordinateur, par courriel ou par vidéo. Je sais bien que ça ne remplacera jamais un vrai câlin, mais on peut quand même créer des moments merveilleux en discutant avec la nouvelle technologie. D’ailleurs, au Pôle Nord, on a un nouveau lutin qui s’appelle Tronic et qui s’occupe de toute notre nouvelle technologie, et qui m’a convaincu de faire des rencontres virtuelles!»

Est-ce que vous avez un souhait pour la nouvelle année qui approche?

«Je souhaite que 2021 ne soit pas un recul pour l’humanité, et surtout que les gens se respectent davantage. On vit un défi si important, qu’il y a différentes façons de l’aborder, de l’apprivoiser, de le comprendre et de le vivre. Ce n’est pas toujours facile de confronter les idées des uns et des autres, et je trouve ça triste actuellement que des fossés se creusent dans les familles. Je dis souvent que personne n’est obligé de tomber en amour avec personne, mais tout le monde est obligé de respecter tout le monde. Essayons, à travers ce défi, d’accepter la différence et la vision de l’autre. Soyons un peu plus ouverts et moins refermés sur la vision de l’autre. Soyons à l’écoute et respectons-nous!»