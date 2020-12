Un tandem rare chez les Browns

Les Browns se dirigent tout droit vers une première présence en séries depuis 2002. S’ils parviennent à réaliser l’exploit, ce sera grâce au tandem de porteurs de ballon formé de Nick Chubb et Kareem Hunt, qui sont en voie de réaliser un rare exploit.

• À lire aussi: NFL et COVID-19: «On essaie tous de s’accrocher et de passer à travers» – Myles Garrett

Même s’il a raté quatre matchs cet automne, Chubb domine l’équipe avec une récolte de 719 verges au sol. Il affiche une impressionnante moyenne de 102,7 verges par match. S’il maintient la cadence, il bouclera la saison avec 1233 verges par la course au compteur.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

De son côté, Hunt a bien joué en relève et il épaule son compère à merveille dans le champ-arrière avec 706 verges au sol amassées. Sa production de 64,2 verges au sol par match donne une projection de 1027 verges une fois la saison terminée.

Les deux se complètent bien et leur production respective permet aux Browns de constamment miser sur des jambes fraîches sur le terrain, un luxe que peu d’équipes peuvent se permettre à ce point.

Duos prolifiques

Dans la longue histoire de la NFL, il est arrivé seulement à cinq reprises que deux porteurs de ballon d’une même équipe franchissent la barre des 1000 verges.

Le dernier duo à avoir réalisé ce fait d’armes est celui de Jonathan Stewart et DeAngelo Williams, avec les Panthers en 2009. Une saison plus tôt, Brandon Jacobs et Derrick Ward avaient aussi fait le coup chez les Giants.

Sinon, il faut remonter jusqu’en 1985, quand Earnest Byner et Kevin Mack faisaient vibrer, incidemment, les Browns. Les Steelers de 1976 avaient misé aussi sur un champ-arrière de deux fois 1000 verges avec Franco Harris et Rocky Bleier, tout comme les Dolphins en 1972 avec Larry Csonka et Mercury Morris.

Les Ravens de l’an dernier et les Falcons de 2006 ont aussi misé sur des duos de 1000 verges au sol, mais ces duos, plutôt que d’être composés de deux porteurs, impliquaient les quarts-arrières Lamar Jackson et Michael Vick.

Sur une période de 100 ans, l’exploit est donc rarissime et il serait d’autant plus appréciable qu’il survienne à une époque où tous les records offensifs sont réservés à la passe.

Vers les séries

Pour l’instant, Chubb et Hunt sont indiscutablement les conducteurs de la locomotive qui tire le train. À quatre reprises cette saison, l’attaque a amassé plus de 200 verges au sol. Trois fois, l’attaque terrestre a permis d’accumuler plus de gains que l’attaque aérienne. En 2020, ça tient de la pure anomalie.

Il faudra voir si cette formule aussi archaïque qu’efficace propulsera les Browns, non seulement en séries, mais vers un long parcours.

L’an dernier, c’est la recette que les 49ers ont appliquée avec Jimmy Garoppolo. Dans les deux victoires éliminatoires des Niners, leur quart-arrière n’a décoché que 27 passes au total. Même constat chez les Titans, avec lesquels Ryan Tannehill a profité d’un féroce jeu au sol pour tenter seulement 29 passes dans les deux victoires des siens.

Il faut quand même se garder une petite gêne quant aux Browns, qui ont majoritairement fait face à une opposition confortable. Les deux duels à venir face aux Titans et Ravens en diront davantage.

Si toutefois l’équipe met fin à sa disette de 18 ans loin des séries, Chubb et Hunt mériteront leur statue à Cleveland.

5 points à surveiller

1. DES PLACES EN SÉRIES?

C’est une formalité, mais trois équipes risquent d’assurer leur championnat de division ou à tout le moins, leur place en séries. Les Chiefs seraient sacrés champions dans l’Ouest advenant une victoire face aux Broncos et une défaite des Raiders face aux Jets. Une victoire leur assure le billet pour les séries. Les Steelers ont aussi besoin d’une victoire face à Washington pour assurer leur place et si les Browns perdent face aux Titans, la division Nord appartiendra à Pittsburgh. Les Saints peuvent également décrocher leur billet avec une victoire contre les Falcons et une défaite des Bears contre les Lions.

2. 49ERS EN ARIZONA

En raison des restrictions entourant la COVID-19 dans leur région, les 49ers sont forcés de disputer leurs prochains matchs locaux en Arizona, au State Farm Stadium, domicile des Cardinals. C’est le cas aujourd’hui face aux Bills. Dans l’histoire, les équipes qui ont disputé des matchs «locaux» dans un autre marché présentent un dossier d’une victoire et quatre revers. La seule équipe victorieuse a été les Bills, à Detroit, en 2014.

3. MAÎTRES EN DÉCEMBRE

C’est en décembre que tout se joue dans la NFL avec les 14 places disponibles en séries qui demeurent toujours ouvertes et 15 clubs qui jouent pour au moins ,500. Lors des trois dernières saisons, quatre équipes dans la ligue ont accumulé au moins 10 victoires au cours de ce mois fatidique, soit les Chiefs (12-3), les Ravens (12-3), les Eagles (11-4) et les Falcons (10-4).

4. RECORD POUR HERBERT?

Face aux Patriots, le quart-arrière Justin Herbert tentera de franchir la barre des 100 verges par la passe pour une septième fois cette saison, ce qui serait un record pour une recrue. Il partage actuellement la marque de six avec Andrew Luck, qui l’avait établi avec les Colts à sa première saison en 2012. Les Patriots concèdent en moyenne 229,2 verges par la passe.

5. RODGERS EN FEU

Aaron Rodgers se hisse lentement mais sûrement dans la conversation pour le titre de joueur le plus utile. Le pivot des Packers n’est plus qu’à trois passes de touchés du plateau des 400 en carrière, un plateau que 11 joueurs ont atteint. Il pourrait y arriver à son 192e match. Drew Brees avait auparavant été le plus rapide à se joindre au club des 400, à son 205e match.