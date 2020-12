Boutique Play Store de Google, voici les applications et les jeux les plus populaires en 2020

Google présente les meilleurs jeux et applications de sa boutique Play Store qui ont remporté la faveur du public de tous les âges et qui ont été récompensés pour leur utilité et leur divertissement. D’ici à ce que la liste canadienne soit publiée, voici celle de nos voisins.

Plusieurs se sont démarqués en cette année pas comme les autres. Parmi celles-ci, les applications de relaxation et d’aide au sommeil.

Élue Meilleure application de l’année, Loóna permet de vous déconnecter d’une journée remplie de stress et de vous préparer à tomber dans les bras de Morphée.

Cette relaxation s’accomplit au moyen de «paysages de sommeil» immersifs à l’aide de scènes 3D à explorer et d’histoires agrémentées d’effets sonores.

De son côté, Genshin Impact a remporté le titre de Meilleur jeu de l’année. Conçu pour les adolescents, ce jeu en monde ouvert nous ouvre Teyrat où l’on découvre sept pays remplis d’innombrables créatures qui prospèrent en harmonie.

Votre objectif : retrouver votre famille et percer le secret des «dieux primordiaux». Le jeu est offert sur les principales plateformes : Android, iOS, Windows et PS4.

Sur la liste, quatre autres produits ont obtenu le titre de Choix du public : SpongeBob, Disney+, Bad Boys for Life et If it Bleeds.

Offert comme jeu gratuit comprenant des achats facultatifs, Bob l’éponge plonge ses utilisateurs dans une aventure culinaire hilarante à travers les restaurants et les cuisines de la ville virtuelle Bikini Bottom.

Décorez votre restaurant, cuisinez et préparez des plats délicieux, bref jouez aux chefs cuistots pour combler l’appétit de vos habitants et gagner des récompenses.

Les amateurs de la série télévisée d’animation et des jeux Bob l’éponge raffoleront.

S’il y a un secteur de l’économie qui profite à plein du confinement et des restrictions de la santé publique, c’est bien celui des services de diffusion en continu, le fameux streaming.

Avec un imposant catalogue de superproductions et de téléséries, Disney a rapatrié ses contenus pour les offrir sur sa nouvelle plateforme Disney+ accessible directement sur votre télé connectée à Internet ou à partir d’un lecteur de diffusion comme ceux offerts par Roku, Google, Apple TV et Amazon.

Voici en image la liste complète.

Bad Boys for Life est le film qui a obtenu les faveurs du public américain sur la plateforme vidéo YouTube. Côté lecture, c'est le livre If it Bleeds.