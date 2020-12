COVID-19: le VG de Lévis félicite la municipalité pour sa gestion de la pandémie

Le vérificateur général (VG) de la Ville de Lévis a assuré que la municipalité a bien géré les conséquences locales de la pandémie.

Dans un rapport de 57 pages rendu public lundi soir, Yves Denis certifie que «la Ville a mis en place une structure administrative appropriée aux circonstances» et que «les règles et pratiques appliquées en période de pandémie en matière de gestion contractuelle soutiennent efficacement l’acquisition économique des biens et services requis en temps opportun et à un juste prix».

Dans une première réaction, le maire Gilles Lehouillier a indiqué que «l’élément dont [il est] le plus fier, c’est qu’il n’y a eu aucune rupture dans les services essentiels auprès de[s] citoyens». Il a également insisté sur les pas de géant faits par la municipalité en ce qui a trait au télétravail, une notion qui était quasiment inconnue dans l’administration municipale lévisienne avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, six employés municipaux ont contracté la COVID-19, mais cette contagion n’a pas eu lieu sur les lieux du travail, a ajouté Gaétan Drouin, coordonnateur municipal de la sécurité civile.