Demandes d'aide record: Le Pignon Bleu sollicite les dons du public

L’organisme Le Pignon Bleu fait appel à la générosité de la population, cette année, afin de remplir les paniers de Noël de 175 familles de la région qui sont dans le besoin.

Chaque année, l’organisme communautaire fait affaire avec les entreprises, afin de collecter des denrées non périssables. Toutefois, l’opération n’a pas été possible, cette année, compte tenu de la crise sanitaire.

«Nous avions peur de devenir un facteur de propagation du virus et recueillir les denrées en milieu de travail devenait compliqué, car il aurait fallu entreposer les denrées le temps d’une quarantaine», explique Roseline Roussel, directrice générale du Pignon Bleu.

Par ailleurs, comme plusieurs entreprises sont en télétravail, moins d’employés sont sur les lieux de travail, donc il y avait moins de possibilités de collecter les dons et denrées.

En cette période de pandémie, l’organisme a changé ses habitudes des 17 dernières années et a directement sollicité des fournisseurs pour remplir les paniers de Noël.

Toutefois, la demande est très importante pour cette présente collecte.

«On fait face à une demande très importante, cette année. On va rejoindre possiblement près de 700 personnes, c’est un record inégalé et c’est triste, car ça fait état d’une situation qui est problématique et en croissance», ajoute Mme Roussel.

C’est la raison pour laquelle l’organisme sollicite des dons du public. Bien que Mme Roussel soit confiante de remplir convenablement les 175 paniers, une inquiétude demeure.

«Ce qui nous inquiète, c’est plutôt au niveau des demandes. Est-ce que d’ici le 19 et 20 décembre prochain, jours de l’opération, on recevra un nombre de demandes qui sera supérieur à l’objectif fixé? C’est ça notre inquiétude», observe-t-elle.

Pour aider l’organisme, vous pouvez donner en vous rendant sur la page Facebook ici suivante ou à www.canadahelps.org/fr/dn/9300.