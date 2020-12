Des parents espèrent un miracle pour leur fillette

Les parents d’une fillette hospitalisée aux soins intensifs en raison de sa maladie dégénérative grave espèrent un miracle pour la ramener à la maison, eux qui ont dû arrêter de travailler pour se relayer à son chevet tous les jours depuis près de trois semaines.

« Pour l’instant, il n’y a aucun changement. Elle dépend d’un masque pour respirer, elle ne peut pas manger, elle est gavée. On attend un miracle, on ne sait pas ce qu’on va faire. On est vraiment dans le flou », évoque le père de la jeune Amal, Adil Saksak, atterré.

La jeune fille de 9 ans est atteinte de la maladie de Pompe, une maladie neuromusculaire dégénérative rare et fatale qui fait en sorte qu’elle perd graduellement l’usage de ses différents muscles. Pour cette raison, depuis qu’elle est toute petite, la fillette se déplace en fauteuil roulant.

Choc respiratoire

Or, le 17 novembre dernier, la plus jeune de la famille Saksak a subi un choc respiratoire et une infection pulmonaire qui l’ont plongée dans un coma pendant 10 jours.

« Dernièrement, elle a un faible tonus et la nourriture fait fausse route. Les muscles de sa gorge ne sont pas capables de retenir la nourriture, ce qui [a causé] une infection aux poumons », explique son père.

Pour l’instant, Amal repose dans un état stable aux soins intensifs de l’hôpital Sainte-Justine, avec un masque qui l’aide à respirer.

« C’est difficile pour elle de récupérer de façon plus rapide. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Avant-hier, j’ai eu la visite d’une équipe des soins palliatifs, pour nous parler de quoi on peut s’attendre pour elle », soupire-t-il, la gorge nouée par l’émotion.

« Amal, elle aime tout. C’est une fille adorable et aimable », ajoute son père.

En arrêt de travail

Lorsque son état s’est détérioré, l’homme de 48 ans et sa femme Soufia n’ont pas eu d’autres choix que d’arrêter de travailler, se relayant entre le chevet de leur fille et la maison, où ils doivent aussi prendre soin de leur fils de 11 ans qui nécessite une attention particulière en raison de son diabète de type 1.

« On doit rester à côté de notre fille pour l’encourager, pour les soins. Elle a besoin qu’on soit à côté d’elle. Sa maman et moi on prend la relève, parce que nos autres enfants aussi ont besoin de nous », poursuit-il.

Originaire du Maroc, la famille est arrivée au Québec en 2009.

À la naissance de sa fille, en 2011, M. Saksak a dû troquer un emploi dans le domaine de la publicité contre un travail de livreur de nourriture à son compte, de façon à être disponible pour les nombreux rendez-vous et traitements de sa fille.

« On a tout fait pour elle »

Sa femme gérait quant à elle jusqu’à tout récemment une garderie en milieu familial.

« On a tout fait pour notre fille, mais [c’est une maladie qui] peut dégénérer à n’importe quel moment » déplore le père de famille qui souhaite pouvoir la ramener à leurs côtés.

Pour aider la famille à passer au travers de la dure épreuve, une amie a eu l’idée de lancer une campagne de sociofinancement pour leur permettre de rester à ses côtés « sans avoir à se soucier des factures et des dettes qui s’accumulent ».

Vous pouvez faire un don sur le site GoFundMe.