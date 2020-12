Écoles, milieux de travail, hôpitaux: une hausse de cas «alarmante»

Les hausses récentes de cas confirmés de COVID-19 sont alarmantes, et leur présence dans tous les groupes d’âge, dans les milieux de travail, dans les écoles et dans les régions les plus populeuses du Québec rend la situation encore plus épineuse pour les autorités publiques.

«Ce qui est le plus troublant, c’est qu’au-delà de la situation plus médiatisée de samedi [une hausse de 2000 cas], ça se détériore depuis quelques semaines», note le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

La situation peut sembler aberrante pour une personne qui travaille à distance et qui s’abstient de voir famille et amis depuis des mois. Mais l’explication est connue des spécialistes.

Le Dr De Serres identifie les quatre roues de cette «boucle de transmission»: Les milieux de travail, les écoles, les milieux de soins (hôpitaux, CHSLD) et les familles des gens infectés.

Les données les plus récentes de l’INSPQ montrent que le secteur manufacturier reste de loin le plus touché dans les milieux de travail (46% des cas confirmés), suivi par le commerce de détail, le commerce de gros et la construction. Dans ces lieux, la propagation s’explique surtout par un non-respect des règles de base, dit-il.

«Chacun des groupes d’âge a une proportion assez semblable de cas, et on l’observe dans plusieurs régions populeuses, Montréal, Laval, l’Estrie, Capitale-Nationale, Montérégie. Ça va être compliqué de changer le cours des choses. On ne peut pas agir sur un seul endroit, une seule région, un seul milieu», indique l’épidémiologiste.

Une deuxième pause?

Le gouvernement Legault, de son côté, mise toujours sur la bonne volonté des Québécois pour freiner la propagation de la pandémie, même si le taux de reproduction des cas est en hausse depuis la mi-novembre.

Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, estime toutefois, comme des dizaines d’autres experts, que le Québec doit être mis «sur pause» pendant le temps des Fêtes.

«On n’arrive pas à faire respecter les directives de la Santé publique dans les milieux de travail. Dans ce contexte, il faut confiner pour donner un nouveau souffle au réseau de la santé», affirme-t-elle.