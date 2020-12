[EN DIRECT 7 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 67 143 905

Décès: 1 537 260

CANADA

Cas: 415 182, 151 599 au Québec

Décès: 12 665 décès, 7255 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2020

7h30 | « Un marathon » plutôt qu’un sprint: le Royaume-Uni se prépare à lancer mardi une campagne de vaccination « historique » contre le nouveau coronavirus, la première dans un pays occidental.

AFP

7h20 | Le mouvement Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a indiqué lundi ne plus pouvoir conduire de tests de dépistage du nouveau coronavirus par manque de matériel, au moment où les Territoires palestiniens enregistrent une hausse des contaminations.

6h45 | Collèges, écoles, bars, cafés et restaurants vont fermer dans 38 communes danoises, dont Copenhague et les deux autres plus grandes villes du pays, pour contenir la flambée des cas de nouveau coronavirus, a annoncé lundi la première ministre.

6h37 | Un hôpital du nord-ouest du Pakistan a suspendu sept de ses salariés après un manque d’oxygène qui a mené à la mort de patients atteints du Covid-19, alors que le pays fait face à une deuxième vague épidémique.

6h15 | L’édition 2021 du salon aéronautique et de l’espace du Bourget près de Paris, qui devait se tenir du 21 au 27 juin prochains, a été annulée «compte tenu de l’incertitude liée à la crise sanitaire» due à la COVID-19, a annoncé l’organisateur.

AFP

6h15 | L’Indonésie a reçu une première livraison de 1,2 million de doses du vaccin contre la COVID-19 fabriqué par le groupe chinois Sinovac, ont annoncé les autorités indonésiennes alors que l’archipel d’Asie du Sud-Est peine à maîtriser la propagation du virus.

6h00 | En raison du décret gouvernemental, tous les restaurants et les bars situés en zone rouge ont dû fermer leur salle à manger. Enfin, presque tous: huit restaurants situés dans les aéroports peuvent encore servir leurs clients.