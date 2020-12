«Je me sens très bien», affirme Christian McCaffrey

Le porteur de ballon des Panthers de la Caroline Christian McCaffrey a bien hâte de renouer avec l’action, lui qui a connu une saison 2020 marquée par les blessures.

L’athlète de 24 ans devrait être sur le terrain avec ses coéquipiers dimanche, lors d’un affrontement contre les Broncos de Denver.

«Je me sens très bien», a affirmé McCaffrey après l’entraînement des siens lundi, dont les propos ont été rapportés par le site internet de son club.

Le demi offensif n’a disputé que trois rencontres cette saison, lui qui a souffert de blessures à une cheville et à une épaule. Il trouve d’ailleurs cela très difficile de devoir regarder ses coéquipiers des lignes de côté.

«C'est ce qui me rend heureux [de jouer au football], mais ils disent que tu ne te rends pas compte de ce que tu as jusqu'à ce que tu le perdes, a exprimé McCaffrey. Quand quelque chose que tu aimes t'est enlevé, ça peut devenir un défi. C'est frustrant mentalement, émotionnellement et physiquement. D'avoir vécu cette expérience a ravivé ma flamme.»

En santé, McCaffrey est l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. L’an passé, il était notamment devenu le troisième joueur de l’histoire du circuit à amasser 1000 verges de gains au sol et via les airs dans la même saison.

En 2020, il a couru avec le ballon en main à 59 reprises, obtenant 225 verges de gains et cinq touchés. Il a également attrapé 17 passes pour 149 verges et un majeur.