La comédienne Isabelle Blais lance un cri du coeur

La comédienne Isabelle Blais et ses proches lancent un cri du coeur.

Son père atteint de la démence à corps de Lewy, une maladie qui s'apparente à l'Alzheimer, affronte sa troisième quarantaine préventive en l'espace de quelques mois.

Chaque fois, l'isolement laisse de lourdes séquelles sur son état de santé.

«Pourquoi le laisser se dégrader et souffrir? Dans un état d'angoisse terrible. On lui administre alors de quoi faire rêver le plus adepte des "junkies". On l'assomme. Il dort. Jusqu'à la prochaine crise», raconte-t-elle dans une publication sur les réseaux sociaux.

Yvon Blais a changé trois fois de milieu de vie en pleine pandémie. Il réside depuis peu dans un CHSLD de la Mauricie.

À chaque nouvelle admission, il est isolé plus de quatorze jours dans sa chambre, même si les tests effectués s'avèrent négatifs.

Isabelle Blais demande au gouvernement que les règles de quarantaine soient réévaluées et ajustées.

«C’est vraiment inhumain parce que la quatorzaine accélère les symptômes, tous les symptômes qu'il a. Il ne peut pas bouger. Il faut leur donner un espace de vie... des petites marches, des petites activités, parce que là c’est cruel. Ça fait vraiment accélérer la maladie, les symptômes. Son état se dégrade énormément», confie-t-elle à TVA Nouvelles.

Le message d'Isabelle Blais et de ses proches a suscité de nombreux commentaires.

Depuis dimanche soir, la porte de chambre d’Yvon Blais n’est plus fermée. Un employé du CHLSD est posté devant sa chambre et permet un contact plus humain.