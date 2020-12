La pandémie a raison du rabais météo d’Ashton

Après Noël, la pandémie aura eu raison d’une autre tradition hivernale dans la grande région de Québec: la chaîne de restauration Ashton a annoncé l’annulation de son populaire Rabais Météo, une coutume vieille de plus de 25 ans.

La direction d’Ashton a annoncé la nouvelle par voie de communiqué lundi matin. Craignant de ne pas pouvoir faire respecter les règles sanitaires lors des périodes de fort achalandage liées au rabais, la chaîne a préféré faire l’impasse sur son édition 2021.

«Le respect des règles sanitaires et la santé des clients, c’est important pour nous. Nous pensons donc que ce serait irresponsable, dans le contexte actuel, de tenir une promotion qui crée autant d’achalandage», souligne la responsable des communications et du marketing des restaurants Ashton, Mylène Beaulieu, assurant que la décision aura été «crève-cœur» et que d’autres rabais prendront la relève.

«Nous espérons sincèrement que nos clients comprendront. Nous ferons assurément ce qu’il faut pour les remercier de leur soutien.»

Pénurie de personnel

Le manque de main-d’œuvre a aussi eu son mot à jouer dans cette décision difficile. Le retrait préventif de certains employés qui doivent se faire tester complique la gestion des horaires et ne permettait plus de traverser les journées froides qui avaient l’habitude de réveiller l’envie de poutine des gens de Québec.

«Depuis le début de la pandémie, nous jonglons plus que jamais avec les horaires. En période de Rabais météo, on ne peut vraiment pas se permettre de manquer de personnel», explique la direction de la chaîne, rappelant que le manque de bras avait déjà impacté la tradition lors des dernières années.

«En 2018 et 2019, [...] la promotion n’a eu lieu que les deux premières semaines de janvier, plutôt que le mois en entier comme les années précédentes.»