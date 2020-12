La Ville de Québec cherche des solutions pour l'aéroport

La Ville de Québec cherche des solutions pour aider l’aéroport, qui écrit ses prévisions budgétaires des prochaines années à l’encre rouge avec la crise provoquée par la pandémie.

Le maire Régis Labeaume ne s’en cache pas, l’administration aéroportuaire vit une période «extrêmement difficile».

«Ils se sont construit une cathédrale, maintenant, faut la payer. Et on est en COVID. Et il n’y a pas de prédédouanement. Alors tout ça mit ensemble...»

On cherche maintenant des solutions à court terme pour aider l’administration à passer au travers. Des discussions sont entamées avec la direction, a indiqué le maire, qui ajoute qu’il n’est toujours pas friand de la gouvernance de l’aéroport. «Mais j’aime le PDG et on travaille avec eux autres. Mais on ne peut pas faire des miracles non plus.»

«Je suis allé [sur place] il y a quelques semaines. On a essayé de voir avec eux autres comment on peut leur créer de nouveaux revenus.»

Il entend par là l’utilisation des terrains aux alentours, dans un contexte où les entreprises technologiques cherchent désespérément des lots vacants dans la capitale. «Les gens qui ont besoin de terrains technologiques, ils viennent nous voir. Ils passent par la Ville de Québec. Alors on verra.»

Le maire ajoute que ce projet prendra du temps. «On ne réglera pas ça demain matin.»