Lapierre rentre à la maison

MONTRÉAL | «Tu lui ouvrais la porte et tu le regardais aller. Il n’arrêtait jamais de travailler, il dérangeait ses rivaux et il jouait du bon hockey. Je n’ai que de bons mots à dire sur Max. J’ai adoré diriger ce jeune-là. Il ne trichait jamais, jamais, jamais. Je savais qu’il était pour réussir et connaître une belle carrière. »

Gilbert Delorme a fait cette description de Maxim Lapierre alors que ce dernier avait 17 ans. À cet âge, Lapierre jouait une première saison complète dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec le Rocket de Montréal. Delorme était l’entraîneur en chef.

Aujourd’hui, la porte vient de se refermer. À 35 ans, Lapierre a choisi d’accrocher ses patins après une carrière de 614 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et quatre autres saisons en Europe: à Modo en Suède, à Lugano en Suisse et à Berlin en Allemagne.

Quand on lui demande ce qu’il aimerait que les gens retiennent de lui comme hockeyeur, Lapierre y va d’une réponse semblable à celle de son ancien entraîneur.

«Je jouais toujours à 100%. Je ne me suis pas présenté une seule fois à un entraînement en y allant à 95%. J’ai toujours gardé la pédale au plancher. Je suis fier de ça, j’ai tout donné.»

Au total, il aura joué 955 matchs dans les rangs professionnels. Il ne recevra pas un bâton d’argent pour décorer sa maison de la Rive-Sud de Montréal, mais il gardera une tonne de beaux souvenirs.

Pour ses racines

Depuis la mi-août, Lapierre avait mis le cap sur Berlin en Allemagne en compagnie de sa femme et de ses trois jeunes filles. Il se préparait pour vivre une deuxième saison avec les Ours polaires de Berlin dans la DEL (Deutsche Eishockey-Liga). Il n’a finalement joué aucun match en raison de la pandémie de la COVID-19.

«Ce n’était pas le facteur principal dans ma décision d’arrêter de jouer, a expliqué Lapierre en entrevue téléphonique au Journal, alors qu’il se trouvait toujours dans la capitale allemande. Je dirais que c’est peut-être un 5 ou 10% dans la balance.»

«J’y pensais depuis longtemps. Je ne me suis pas réveillé un matin en choisissant d’accrocher mes patins. J’adorais la ville de Berlin et l’organisation. Mais quand je regardais mes enfants, je ne trouvais pas ça facile pour elles. Je trouvais que je brisais leur routine, surtout que j’étais pour rentrer au Québec d’ici un an ou deux. Je voulais permettre à mes filles de construire un futur plus stable.»

«C’est important pour moi de revenir à Montréal. Je voulais protéger mes racines. Je m’ennuyais de vivre ma vie de famille dans un contexte québécois. Ma blonde, qui est originaire de Vancouver, adore aussi le Québec. Elle a suivi des cours de français rapidement après notre rencontre.»

Une marche magique

Sur le plan hockey, Lapierre a réalisé un rêve en portant l’uniforme du Canadien, l’équipe qui l’a repêché en 2003. Il a atteint la finale de la Coupe Stanley en 2011 avec les Canucks de Vancouver. Il a aussi joué pour les Ducks, les Blues et les Penguins.

En Europe, il a terminé au sommet des marqueurs en séries au printemps 2018 en Suisse alors qu’il était à Lugano. Cette même année, il a représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

C’est une question qui est un cliché après l’annonce d’une retraite. Quel est le plus beau moment de sa carrière?

«J’en parle souvent. Mais mon premier match au Centre Bell restera toujours mon plus beau moment. Je rentrais dans le vestiaire et je regardais les chandails des gars, les photos des anciens sur les murs et j’avais des frissons. Je m’apercevais de la chance que j’avais. Ensuite, il y a la marche vers la patinoire pour l’échauffement. Après, c’est encore plus magique quand tu rentres sur la glace avant le match et que les lumières sont fermées. Tu entends la musique, le bruit des partisans. Les 20 secondes où tu marches de ton casier à la patinoire, ce sont les plus belles secondes que tu peux avoir dans une carrière de joueur de hockey.»

Une autre aventure

Depuis le mois d’avril, Lapierre s’est lancé dans un autre projet avec son grand ami Guillaume Latendresse avec une baladodiffusion. On s’excuse pour le mauvais jeu de mots, mais La Poche Bleue a beaucoup enflé depuis ses débuts au printemps. Les deux anciens du CH ont des invités de marque et ils racontent avec humour et passion des histoires de leur carrière respective.

«J’en parle souvent avec Guillaume. Nous avons vécu nos plus gros moments de nos carrières ensemble à Montréal. Il y a un lien très fort avec Guillaume. C’est plus qu’un ami, c’est un confident, une personne de confiance. Je suis heureux d’avoir ce beau projet avec lui».

Un projet qui lui permettra également de vivre une transition plus en douceur après sa carrière de hockeyeur.