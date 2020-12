Le Brésil qualifie de «farce électorale» les élections au Venezuela

Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, a qualifié de «farce électorale» les législatives tenues dimanche au Venezuela, boycottées par l’opposition, et a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative de la «dictature» de Nicolas Maduro de se «rendre légitime».

«Le régime de Maduro a organisé aujourd’hui des "élections législatives" au Venezuela pour tenter de se rendre légitime. Il ne se rendra légitime qu’aux yeux de ceux qui apprécient ou tolèrent la dictature ou le crime organisé», a écrit lundi le ministre des Affaires étrangères sur son compte Twitter.

Les résultats officiels des élections législatives vénézuéliennes, pour lesquelles la participation a été faible, n’étaient pas encore connus lundi vers 5 h 30 GMT. Mais il ne faisait pas de doute qu’à leur issue Nicolas Maduro prendrait le contrôle le Parlement, seule institution encore aux mains de l’opposition, qui considère le scrutin comme frauduleux et a demandé à ses partisans de rester chez eux.

M. Araujo a déclaré que le Brésil continuerait, «avec tous les alliés qui voudront», à travailler à la «démocratisation du Venezuela».

Plus de cinquante pays, dont le Brésil et les États-Unis, soutiennent le chef de l’opposition Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, et considèrent comme illégitime le second mandat de Nicolas Maduro, qui a débuté en janvier 2019.

En septembre, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo et le ministère brésilien des Affaires étrangères avaient appelé la communauté internationale à ne pas soutenir ces élections. Le Brésil avait alors cité un rapport de l’ONU accusant le gouvernement de M. Maduro d’avoir commis des «crimes contre l’humanité», des allégations rejetées par Caracas.

Dimanche, M. Pompeo a déclaré sur Twitter que les élections au Venezuela étaient «une imposture et une mascarade».