Lévisien barricadé: retour en cour aujourd'hui

L’homme de Lévis qui a tenu les autorités en haleine pendant une quinzaine d’heures, entre les journées de jeudi et vendredi dernier, reviendra en cour aujourd’hui pour son enquête sur remise en liberté.

• À lire aussi: Longue opération policière: l’homme barricadé à Lévis s’est rendu aux autorités



Bruno Roy, un entrepreneur lévisien, a comparu samedi passé sous six chefs d’accusation, soit proférer des menaces de mort ou de lésions corporelles, usage et entreposage négligents d’une arme à feu, possession non autorisée et possession dans un dessein dangereux d’une arme à feu et intimidation à une personne reliée au système judiciaire.



Il est présentement détenu et comparaîtra par visioconférence au palais de justice de Québec.



L’homme, qui demeure dans le secteur de Pintendre, s’était barricadé jeudi soir dernier. Il avait manifesté, par le biais des réseaux sociaux, son désaccord avec les mesures sanitaires imposées en lien avec la pandémie qui sévit depuis mars dernier. Dans l’une des vidéos qu’il a diffusées, on pouvait le voir armé.



L’événement a entraîné un important déploiement du Service de police de la Ville de Lévis, avec l’assistance de la Sûreté du Québec.



Plusieurs résidents du secteur avaient dû être évacués lors de l’opération policière.