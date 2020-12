Photo courtoisie

Un organisme à but non lucratif (OBNL) de la région de Québec (Charlesbourg) vient de lancer une plateforme web (https://www.noschoses.org) qui verse dans le commerce d’articles usagers. Cette vente en ligne de produits de seconde main se distingue des offres des petites annonces par le fait qu’un grand choix d’articles peut être commandé à la même place. La plateforme Nos choses ont une deuxième vie offre plus de 2000 articles répartis dans 9 sections, du divertissement à la literie, en pensant par les meubles. Les choix peuvent se faire dans 200 sous-catégories comme les antiquités, la quincaillerie et les décorations. Les acheteurs peuvent prendre possession de leurs produits au local de l’organisme ou choisir le service de livraison. Sur la photo, de gauche à droite: les bénévoles Ginette Côté, Liliane Tremblay, Danielle Binette, Lucie Lajeunesse et Bibisha Rukika en compagnie de Sarah Grenier, directrice générale.

Chab Open 2020

Alors que la saison de golf 2020 est derrière nous depuis quelques semaines déjà, laissez-moi quand même revenir sur le sujet pour féliciter Nicola Cortina (photo) pour son titre de Grand champion du Chab Open 2020. Nicola, aux dires de ses adversaires, a su tirer profit de son meilleur golf pour accumuler pas moins de 2625 points (selon un savant calcul) au cours des 4 rondes de golf de la compétition amicale disputée au cours de l’été et de l’automne à La Tempête, au Manoir Richelieu (2 reprises) et au Mont Tourbillon. Au classement, parmi les 44 participants, Nicola, qui pose fièrement avec la coupe du Grand champion, a devancé par 175 points Jacques Chabot et par 830 points Yvon Bouchard. Les fonds recueillis (j’imagine qu’il y avait quelques dollars en jeu) lors de la saison 2020 du Chab Open 2020 ont été remis à des organismes soutenus par la famille Chabot, dont la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fonds René-Chabot), Les Oeuvres Jean-Lafrance et Le Pignon Bleu.

Franchiseur innovation

Bravo à Aki Sushi, plus important joueur dans le marché des sushis en épicerie au Québec, qui a remporté récemment le Maillon d’Or «Franchiseur Innovation» lors de la soirée de gala virtuelle du Conseil québécois de la franchise. L’implantation de nouveaux systèmes de gestion personnalisés et conçus sur mesure pour optimiser les opérations de l’entreprise a permis à Aki Sushi de remporter ce prestigieux prix. Un investissement de 1,5 M$ a été nécessaire pour automatiser l’ensemble des opérations, simplifiant ainsi la gestion quotidienne des franchisés, du franchiseur et du principal partenaire de la chaîne, Metro mon épicier. Le Maillon d’Or récompense l’excellence et l’innovation d’une entreprise au cœur du développement de sa franchise. Sur la photo, Claude Guay, président et fondateur d'Aki Sushi.

Anniversaires

Nicholas Hoult (photo) acteur britannique (X-Men: Le Commencement), 31 ans... Mathieu Grondin, comédien québécois, 41 ans... Georges Laraque, ex-attaquant des Canadiens de Montréal, 44 ans... Marie-Josée Rouleau, ex-golfeuse professionnelle (LPGA 2000-2001), 50 ans... Larry Bird, joueur de basketball (1979-92: Celtics), 64 ans... Tom Waits, chanteur, compositeur et acteur américain, 71 ans... Johnny Bench, receveur du baseball majeur (1967-83: Reds), 73 ans... Gerry Cheevers, gardien de but LNH et AMH (1961-80), 80 ans.

Disparus

Le 7 décembre 2019: Jean Frenette (photo), 77 ans, ex-directeur général du Carnaval de Québec, ex-directeur adjoint de l’Office du tourisme de la communauté urbaine de Québec, ex-directeur général de la candidature canadienne de Québec 2002... 2017: Steve Reevis, 55 ans, acteur américain... 2016: Greg Lake, 69 ans, chanteur britannique des groupes mythiques de rock progressif des années 70... 2013: Édouard Molinaro, 85 ans, réalisateur et scénariste français... 2008: Guy Rouleau, 43 ans, ancien joueur-vedette de la LHJMQ... 1994: Jean-Claude Tremblay, 55 ans, ex-défenseur des Canadiens et des Nordiques... 1990: Jean-Paul Lemieux, 86 ans, peintre québécois de renommée internationale... 1990: Jean Duceppe, 67 ans, comédien québécois... 1941: 2403 Américains tués lors de l’attaque sur Pearl Harbor.