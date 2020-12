Osheaga annonce ses têtes d’affiche pour 2021

Même si la pandémie cause encore beaucoup d’incertitude pour l’été 2021, le festival Osheaga va de l’avant et vient d’annoncer ses trois têtes d’affiche pour sa 15e édition : Foo Fighters, Cardi B et Post Malone.

Pandémie ou non, evenko ne se croise pas les bras. Dans un communiqué envoyé tôt lundi matin, le promoteur a annoncé les trois premiers noms de sa programmation pour l’été prochain.

D’abord, seuls les Foo Fighters, qui devaient participer à l’édition 2020, sont de retour parmi le trio de têtes d’affiche. Il faut dire que la bande à Dave Grohl aura le vent dans les voiles l’an prochain avec la sortie de son nouvel album, Medicine at Midnight, en février.

Les organisateurs ont toutefois dû faire de « petits « échanges pour leurs deux autres artistes d’envergure. Au lieu d’avoir la nouvelle coqueluche Lizzo, prévue l’été dernier, ils proposent maintenant Cardi B.

Et le rappeur acclamé, Kendrick Lamar, a visiblement été remplacé par Post Malone. Osheaga change donc deux artistes salués par la critique par deux chanteurs plus populaires.

Maintenant, le plus gros point d’interrogation est de savoir où en sera l’évolution de la pandémie l’été prochain. Dans son communiqué, evenko mentionne être bien évidemment au courant des temps incertains actuels. Le promoteur ajoute qu’il surveillera de près l’évolution des mesures sanitaires et qu’il fera des mises à jour sur la situation au cours des prochains mois.

La 15e édition d’Osheaga est pour l’instant prévue du 30 juillet au 1er août 2021. Les billets sont déjà en vente au osheaga.com.