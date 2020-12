[PHOTOS] Le restaurant Sagamité renaîtra à Wendake

Plus de deux ans après l’incendie ayant causé de lourds dommages au restaurant Sagamité, à Wendake, le gouvernement du Québec attribue une aide financière sous forme de prêt avoisinant les 2 M$ pour soutenir sa reconstruction et son expansion.

Le député de Chauveau, Sylvain Lévesque, au nom de la ministre du Tourisme en a fait l'annonce lundi.

Une aide financière de 1 950 000 $ est accordée pour la réalisation du projet de reconstruction et d'expansion qui représente des investissements totaux de plus de 3,6 M$.

Étant donné que les institutions financières ne peuvent pas saisir de biens sur une réserve en vertu de la Loi sur les Indiens en cas d’insolvabilité, la recherche de financement a pris l’allure du parcours du combattant, a laissé savoir Steeve Gros-Louis, promoteur et propriétaire de la Sagamité, fondé en 1999.

Photo courtoisie

«On passe de 200 à 300 places. On rajoute un ascenseur et on fait construire un grand hall. On va présenter plus de totems. On va rajouter des artefacts qui représentent la culture huronne-wendate parce que je trouve encore que ça reste une histoire méconnue, même si les cours d’histoire se sont améliorés», a affirmé M. Gros-Louis.

Le nouveau concept, qui inclura 42 espaces de stationnement, comprendra également une boutique de mets prêts à manger et une boucherie.

Automne 2021

Concernant l’échéancier, ce n’est pas avant la fin d’octobre 2021 que le projet sera complété en entier. Toutefois, une ouverture partielle du restaurant est envisagée à partir du mois d’août.

Pratiquement rien n’avait bougé sur les lieux depuis l’incendie du 2 décembre 2018.

Photo courtoisie

La fermeture pendant deux ans du restaurant a eu des conséquences négatives sur les retombées économiques à Wendake, a affirmé M. Gros-Louis qui possède aussi la boutique Artisanat Gros-Louis.

«Notre chiffre d’affaires a baissé de 35% sur une moyenne annuelle parce qu’il y a des mois qui sont encore plus bas. Quand on reçoit de 600 à 800 personnes au restaurant dans une fin de semaine, cela a un effet multiplicateur dans la communauté», a ajouté M. Gros-Louis.

Réactions

«Grâce à sa position stratégique, cet établissement redeviendra une destination de choix des touristes et générera des retombées pour l’ensemble de la communauté», a réagi le député de Chauveau.

Ce projet de reconstruction et d’expansion devrait permettre de créer au moins 70 emplois. Le restaurant sur la rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec, pourra continuer à recevoir des clients dès que la pandémie le permettra.

«Appuyer des projets du genre, c’est mettre en valeur les traditions et le savoir-faire locaux tout en favorisant le dynamisme économique et culturel de nos régions», a ajouté la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.