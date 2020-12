[PHOTOS] Véhicule volé: une poursuite policière à Lévis

Une poursuite policière est survenue en fin d’avant-midi lundi, sur le territoire de Lévis, alors qu’un automobiliste s’est fait intercepter à bord d’un véhicule volé.



L’événement a commencé vers 11h, ce lundi matin, à la hauteur du kilomètre 323 sur l’autoroute 20, en direction est.



«Un policier a procédé à la vérification du véhicule et ça s’est avéré une voiture volée. Le patrouilleur a procédé à une interception, mais le conducteur a décidé de se sauver en trombe», explique Béatrice Dorsainville, porte-parole à la Sûreté du Québec.



Dans sa course, le conducteur a commis plusieurs infractions au Code de la sécurité routière et a accroché deux voitures, alors qu’il était rendu sur la route du Président-Kennedy.

PHOTO PIERRE-PAUL BIRON

C’est d’ailleurs ces accrochages qui ont mis un terme à la poursuite. Dans le véhicule volé se trouvaient deux hommes et une femme. Les deux hommes ont subi des blessures mineures. Les occupants seront interrogés dès cet après-midi.



Des enquêteurs en collision ont été dépêchés sur place. L’événement a nécessité un important déploiement policier et a perturbé la circulation pendant un moment, sur la route du Président-Kennedy.