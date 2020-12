PornHub aussi dans la mire de Visa

La compagnie de carte de crédit Visa se penche sur les allégations voulant que le site PornHub, qui appartient à une compagnie montréalaise, ait diffusé des vidéos pornographiques présentant des enfants ou des viols.

Ce géant financier poursuit donc la même démarche que Mastercard ont rapporté plusieurs médias, lundi.

Ces deux compagnies de carte de crédit vont donc contacter MindGeek, la maison-mère de Pornhub pour vérifier si l’entreprise est responsable de gestes illégaux.

«Si le site est reconnu pour ne pas avoir respecté les lois ou les politiques des institutions financières ou les normes sous-jacentes, elles ne pourront plus accepter des paiements avec Visa», a fait savoir Visa dans une déclaration.

De son côté, MasterCard n’est pas passée par quatre chemins pour avertir que ses relations d’affaires avec Pornhub et MindGeek sont menacées. «Si les allégations sont confirmées, nous allons agir immédiatement, a dit MasterCard dans une déclaration transmise aux médias. Lorsque nous identifions des activités illégales, notre politique est de demander la fin de la relation, à moins qu’un plan de conformité efficace soit mis en place.»

Pornhub est dans la tempête depuis la parution d’un texte du «New York Times», la semaine dernière, qui illustrait à quel point il était facile d’accéder à de la pornographie juvénile sur ce site de divertissement pour adultes.

Le Parti libéral du Québec a même demandé aux gouvernements Legault et Trudeau de serrer la vis à Pornhub.

De son côté, l’entreprise montréalaise a réitéré lundi qu’elle agit pour protéger sa plateforme de tout contenu illégal. Ces mesures incluent une vaste équipe de modérateurs dédiés à vérifier chaque mise en ligne, ainsi qu’un système pour repérer, analyser et éradiquer tout contenu illégal faisant appel à l’intelligence artificielle et à des logiciels de reconnaissance des images.

«Toute affirmation voulant que nous permettions du matériel pédophile est irresponsable et absolument fausse. Nous avons une tolérance zéro pour du matériel pédophile. Pornhub est sans équivoque engagée à combattre les contenus pédophiles et a mis en place des politiques à l’avant-garde de l’industrie pour identifier et éliminer du contenu illégal», a précisé la compagnie dans une déclaration envoyée à l’Agence QMI.

Pornhub avance aussi que l'Internet Watch Foundation, une organisation britannique qui lutte contre la pornographie juvénile, n'a signalé que 118 images sur le site sur une période de trois ans. À titre de comparaison, Facebook dit avoir eu à supprimer 12,4 millions d’images de ce genre en à peine trois mois cette année.

De nombreuses victimes estiment que la méthode de fonctionnement de Pornhub explique pourquoi il est si difficile de contrôler ce qui est diffusé.

Car à l’instar de YouTube, les utilisateurs de ce site XXX peuvent publier eux-mêmes des vidéos. Mais, ils peuvent aussi directement télécharger sur le site des vidéos qu’ils aiment.

Bref, même quand une vidéo est effacée parce que jugée inappropriée, elle peut rapidement être remise en ligne par un autre utilisateur.

Selon SimilarWeb, PornHub serait le 10e site internet le plus consulté dans le monde, devant des géants, comme Amazon et Netflix.