Situation du français : André Pratte réplique à son tour

Dans une réplique à mon texte sur le déclin du français publié ici le 26 novembre dernier, les démographes Alain Bélanger et Patrick Sabourin, de l’INRS, affirment que «le déclin (du français) n’est pas une opinion : il s’agit d’une réalité démographique.»

MM. Bélanger et Sabourin font cette affirmation comme si, dans mon texte, j’avais nié l’existence même d’un recul. Ce n’est pas le cas. Je ne nie pas qu’un déclin du français soit prévisible, selon certains indicateurs. Je dis seulement que la thèse du déclin généralisé de la langue officielle du Québec mérite d’être nuancée.

Les démographes soulignent que je suis un «non-spécialiste». J’en conviens, ils ont une expertise que je ne possède pas, et c’est pourquoi je m’en remets à l’Office québécois de la langue française, qui doit s’y connaître un peu en la matière, et dont est d’ailleurs membre le professeur Bélanger.

Langue maternelle et langue d’usage

À l’indicateur de la langue maternelle, que j’ai cité, les auteurs préfèrent celui de la langue d’usage. Selon leurs projections (et celles de Statistique Canada), la proportion de Québécois parlant français le plus souvent à la maison (la langue d’usage) diminuera au cours des 15 (Statistique Canada) ou 35 prochaines années (INRS), alors que l’anglais «gagnera un point». Cette tendance est préoccupante et la mise en place de mesures supplémentaires s’impose.

Je soutiens cependant que certaines des mesures dont on parle présentement, notamment l’application de la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale, ne changeront absolument rien à la dynamique que constatent les démographes.

Le fait que l’Assemblée nationale unanime fonce avec enthousiasme vers ce moulin à vent n’empêche pas le fait qu’il s’agirait d’une mesure futile, voire néfaste à l’échelle canadienne.

Quelques constats de l’OQLF

Mais revenons à nos moutons. On me permettra de noter quelques constats de l’OQLF, non pas pour nier la fragilité du français au Québec, un fait que je n’ai jamais contesté, mais pour indiquer que tout n’est pas noir:

- Puisque mes contradicteurs préfèrent le critère de la langue d’usage, je souligne tout de même que si, entre 2011 et 2016, la proportion de Québécois parlant français le plus souvent à la maison a glissé de 79,8% à 78,9%, ce n’est pas l’anglais qui a gagné du terrain (9,9% à 9,8%), mais l’usage d’autres langues (7,1% à 7,4%) et l’usage de plusieurs langues avec le français (2,6% à 3,3%);

- En ce qui a trait aux substitutions linguistiques (l’adoption comme langue d’usage à la maison d’une autre langue que la langue maternelle), un indicateur qui a longtemps, démesurément favorisé l’anglais, l’Office constate «une amélioration de la position relative du français»;

- Pour ce qui est de la langue d’enseignement, «en 2015, souligne l’OQLF, 104 804 élèves du préscolaire, du primaire ou du secondaire (10,4%) étaient admissibles à l’enseignement en anglais; c’est le taux le plus bas en 30 ans»;

- Et la langue d’enseignement au collégial? Selon l’organisme gouvernemental, «les collèges francophones attirent de plus en plus les élèves de langue maternelle autres, ces derniers continuant alors leur instruction en français»;

- Enfin, la langue de travail: «Dans l’ensemble, au moins huit personnes immigrantes sur dix utilisaient le français au travail en 2016, que ce soit comme unique langue de travail (31%), comme langue utilisée le plus souvent (42,9%) ou comme langue utilisée régulièrement (11,5%).»

En ces matières-là, à tout le moins, on ne peut pas dire qu’il y a recul du français.

Mon texte visait surtout à plaider en faveur d’un débat rigoureux et nuancé sur la situation de la langue française au Québec. Mes contradicteurs y ont contribué en partageant ici leurs connaissances. Bien que ne bénéficiant pas de leur expertise, j’espère tout de même apporter un éclairage utile.

André Pratte, ex-sénateur et ex-éditorialiste en chef de La Presse