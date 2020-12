Sugar Sammy strikes again

On sait à quel point Sugar Sammy méprise l’Office québécois de la langue française.

Mais là, on est rendu au point où l’OQLF ne peut même plus diffuser des capsules linguistiques de base sans se faire rentrer dedans par l’humoriste.

Monsieur Sucre, arrêtez donc de grimper dans les rideaux chaque fois que l’OQLF protège le français dans la seule province francophone au pays !

SCANDALE POUR EMPORTER

Il y a une semaine, l’OQLF a écrit sur Twitter : « Pourquoi opter pour du ‘‘take-out’’ quand vous pouvez commander, en français, votre plat à emporter préféré ? C’est bien meilleur en français ! ».

Pas de quoi fouetter un chat.

Mais Sugar Sammy a ridiculisé ce simple gazouillis, comme si l’OQLF martyrisait les pauvres restaurateurs.

L’humoriste soupe au lait a écrit : « L’Ontario veut plafonner les frais de livraison pour Uber Eats pour aider les restaurants pendant la pandémie. Meanwhile au Québec... » Sous-entendu : « Pendant ce temps-là au Québec ... on n’aide pas les restaurateurs pendant la pandémie ».

Or, il n’y a rien dans le gazouillis de l’OQLF qui met des bâtons dans les roues des restaurateurs. Cet organisme que certains anglos unilingues aiment appeler « la police de la langue » n’a pas sorti la matraque. L’organisme s’adresse à tous les Québécois pour leur faire un rappel sympathique et bon enfant.

Il y a deux semaines, l’OQLF nous rappelait de dire « Vendredi fou » plutôt que « Black Friday ».

J’imagine que pour Sugar Sammy, c’est un affront aux commerçants ? Une mauvaise utilisation des fonds publics ? Une mauvaise priorité en pleine pandémie ?

À force de faire une crise d’urticaire et des blagues poches chaque fois que l’OQLF respire, on va finir par croire que l’humoriste déteste le simple fait que le Québec se soit doté d’un organisme qui défend le français et en fait la promotion.

Vous devriez voir les commentaires après la « blague » de Sugar Sammy. Des anglophones qui crachent sur les Québécois, qui ridiculisent la protection du français. Il y en a même une qui s’exclame : « C’est exactement pour ça que j’ai quitté le Québec » !

Ma pauvre dame, si vous avez quitté la province juste parce que l’OQLF met des capsules linguistiques sur les médias sociaux, personne ne vous retient, bon voyage !

Je suis la première à dénoncer les dérapages de l’OQLF. C’est moi qui avais sorti l’histoire du « pastagate » dans Le Journal. Mais il n’y a ici aucun scandale. Pas d’employé zélé, pas de vilaine « police de la langue » qui harcèle de pauvres commerçants.

CECI N’EST PAS LE PASTAGATE !

Vous vous souvenez dans ma dernière chronique sur Sugar Sammy, je déplorais qu’une pizzeria dans le Vieux-Montréal affichait sur sa porte une grande affiche « Take out ».

Vous savez quoi ? Les proprios m’ont lue et ils ont décidé de changer leur panneau ! Ils m’ont même envoyé une photo de leur nouveau panneau « Pour emporter » !

Capture d'écran

Et la preuve que le français ne nuit pas au commerce, de nouveaux établissements de cette pizzeria vont ouvrir un peu partout en province.

Alors, Monsieur Sucre, vous voyez que personne n’est mort d’avoir dit « pour emporter » au lieu de « take out » ?