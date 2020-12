Tramway à Le Gendre: «Un consensus sur l'ouest», selon Labeaume

Pour le maire de Québec, il n'y a aucun doute que le segment du tramway qui doit se rendre à Le Gendre fait «consensus» et que ce secteur doit être desservi.

«Selon moi, il y a consensus sur l’ouest», a indiqué Régis Labeaume. En fin de semaine, une source très au fait du dossier avait confirmé au Journal que le segment du tracé du tramway qui doit se rendre à Le Gendre/Chaudière, dans le secteur du IKEA, était sauvé. Il avait été remis en question au cours des dernières semaines.

Depuis, le maire dit discuter régulièrement avec le ministre des Transports François Bonnardel. Des discussions qu'il garde volontairement secrètes.

Lundi, M. Labeaume a indiqué que «pour Chaudière, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent».

«On verra quand on se sera entendus finalement, mais je ne vois pas beaucoup de monde qui remet en question l’ouest.»

Il a rappelé que la Ville prévoit la venue de 9000 résidents et employés dans ce futur quartier qu'on veut bâtir autour du transport structurant. Il a rappelé qu'une école est planifiée dans le secteur et que des entreprises technologiques s'installeront. «Les terrains technologiques, ça correspond à 7% de nos besoins dans les prochaines années. Pour nous, c’est un no brainer. Ça va se vendre facilement.»

Lebourgneuf n'est pas dans les discussions

En revanche, le maire a affirmé que la desserte de Lebourgneuf ne faisait pas partie des discussions qu'il a eues avec le gouvernement. Il n'a pas voulu parler des scénarios qui sont sur la table. Le plan de départ situe le terminus est du tramway à Charlesbourg.

Les négociations vont «bien», mais il ne parle plus d'une entente avant Noël. Il veut se garder une réserve avant d'annoncer tout accord avec l'État. «Quand on va régler, on va régler d’aplomb. Ça va être réglé dans le ciment. On n’entendra plus toutes sortes d’affaires.»

Pour le chef de l'opposition Jean-François Gosselin, ces tractations secrètes sont irritantes et inquiétantes. «Je n’ai jamais vu ça, ailleurs dans le monde aussi, cette façon de procéder là. Il y a des négociations secrètes, des tractations secrètes, puis le maire, lui, il trouve ça drôle. Moi, je ne trouve pas ça drôle.»

Il estime que depuis mars 2018, l'administration Labeaume a procédé par improvisation. «Au début, je vous ai dit que ça a commencé sur le coin d’une table, après ça, on est passés à une napkin et là, ce que je vois depuis quelques semaines, c’est un projet qui est en train de se planifier par messages textes.»

Il dit avoir hâte que les citoyens de Québec aient leur mot à dire.

«Ça devrait être pour eux qu’on fait ce projet-là. Je demande de la transparence.»

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée