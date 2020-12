Trump décore un champion de lutte, s'invente un sans-faute en politique

Donald Trump s'est vanté à tort, lundi, d'un score parfait de deux victoires présidentielles à zéro, lors d'une cérémonie de remise de médaille à un champion américain de lutte libre.

Le milliardaire américain, qui va quitter la Maison-Blanche sur le bilan moins reluisant d'une victoire surprise en 2016 et d'une défaite en 2020, remettait à Dan Gable la médaille de la liberté, plus haute récompense civile américaine.

Saluant la carrière de M. Gable, le président républicain a risqué une comparaison flatteuse, mais erronée avec la sienne en politique: «Il a gagné 117 combats de suite et n'en a perdu qu'un. (...) Eh bien, en politique, j'en ai gagné deux. Donc je suis à 2-0 et ce n’est pas mal non plus.»

«Pensez-vous que je puisse vous battre à la lutte?», a ensuite plaisanté Donald Trump à son invité qui a répondu du tac au tac: «Vous n'auriez aucune chance», déclenchant l'hilarité de M. Trump.