Trump et les historiens

J’ai affirmé à plusieurs reprises que la présidence actuelle n’a pas d’équivalent dans l’histoire des États-Unis. Jamais une autre administration ou un autre président n’auront autant mis à l’épreuve le contenu et l’esprit de la constitution.

Si j’analyse et commente à chaud l’actualité américaine, l’historien en moi sait à quel point il sera important de prendre éventuellement un peu de perspective et d’écrire l’histoire de cette présidence à nulle autre pareil. Pour ce faire, il faudra s’assurer de récupérer et de traiter la documentation, les sources, que l’administration laissera derrière elle.

Deux regroupements d’historiens américains s’inquiètent d’ailleurs de la préservation de ces précieux documents. L’American Historical Association et la Society for Historians of American Foreign Relations entreprennent actuellement des recours judiciaires pour s’assurer que le président et son entourage respectent les dispositions du Presidential Records Act, la loi qui oblige théoriquement la préservation de toutes les discussions, décisions et activités qui se déroulent pendant une présidence.

Ces historiens ont-ils déjà des motifs d’inquiétude? À la lumière d’événements du passé et du comportement de Donald Trump depuis bientôt quatre ans, oui. Gillian Brockell rappelait dans le Washington Post de samedi qu’une mauvaise préservation des documents avait entraîné la perte des archives de George Washington, privant les Américains d’un éclairage important.

La loi qui oblige la préservation des archives d’une administration a été votée après la présidence de Richard Nixon. En voulant s’assurer de préciser que la documentation appartient au public, on faisait ressortir l’importance des désormais célèbres enregistrements liés au scandale du Watergate.

Peut-être que l’administration actuelle, liée à des scandales réels ou présumés, aurait intérêt à détruire des documents d’archives. Nous savons à tout le moins que sa gestion de tels documents est délinquante.

Tout d’abord, le président aurait l’habitude de détruire les notes dont il n’a plus besoin. Soit il les jette sur le plancher ou il les déchire. On raconte que quelques membres du personnel un peu plus consciencieux se jettent alors sur les genoux pour défroisser le papier ou recoller les morceaux. Parvient-on à tout sauver? Il est permis d’en douter.

À ces comportements qui reflètent à la fois le manque de professionnalisme et de respect de Donald Trump, on ajoute une gestion déficiente des archives électroniques. Jared Kushner et d’autres conseillers conserveraient des traces, mais se contenteraient de simples captures d’écran.

Plus grave, ces captures d’écran seraient conservées sur des applications comme WhatsApp ou encore sur des comptes de courriels personnels. Quand on se rappelle tout ce qu’on a dit sur le serveur personnel d’Hillary Clinton, il y a de quoi sourire ou rager.

Non seulement Donald Trump s’est souvent entouré de conseillers peu fréquentables, mais il en a bien souvent écarté d’autres qui cumulaient à la fois expérience et compétence. Si comme commentateur je me désole souvent de l’état dans lequel il laisse son pays, comme historien je suis contrarié qu’on sache déjà que nous ne disposerons pas de toutes les sources primaires indispensables à la rédaction d’un bilan historique complet.