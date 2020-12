Un décor toujours plus féérique année après année

Encore plus cette année, Gaétan Laroche a senti le besoin d’égayer le cœur des nombreux visiteurs qui s’arrêtent devant sa résidence, située au nord de Québec.

« Personne n’est aussi fou que moi. Je commence en septembre », lance le sympathique mécanicien, âgé de 67 ans.

Véritable passionné, M. Laroche vit sa féérie de Noël depuis près de 25 ans en offrant un décor toujours plus vaste. Après des débuts modestes, il n’a jamais cessé d’ajouter du matériel. En 2020, il a dépensé quelques centaines de dollars supplémentaires.

Photo Stevens LeBlanc

Après des dizaines d’heures de travail, des milliers de lumières sont désormais installées au 1665 boulevard Pie-XI Nord. Enfin, inutile de donner l’adresse exacte puisqu’il est impossible de manquer le site le soir venu.

Une année spéciale

En pleine pandémie, bien des gens ont besoin de sourire un peu et quelques secondes de bonheur ne sont jamais de refus. « Tout le monde me le dit. Ça remonte le moral. Même les enfants ne veulent plus partir ! »

La quantité de lumières pourrait dépasser 15 000, mais le citoyen a perdu le décompte. À 16 h tous les jours, le sexagénaire doit appuyer sur les 25 interrupteurs pour illuminer sa demeure.

Photo Stevens LeBlanc

« J’en ai un peu plus à chaque année. Je commence à manquer de place. Je pense que pour cinq semaines, c’est 400 $ d’électricité », précise M. Laroche.

À pied ou en voiture, le citoyen prend plaisir à voir les gens ralentir devant chez lui. « On a du fun. Les fins de semaine, c’est sans arrêt ! Je suis toujours dehors. »

