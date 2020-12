Un tiers des Canadiens prêts à se faire vacciner le plus tôt possible

Près d’un tiers des Canadiens se disent prêts à se faire vacciner contre la COVID-19 dès qu’il sera rendu disponible, alors qu’environ 10 % refusent catégoriquement de recevoir le vaccin, démontre un nouveau sondage.

• À lire aussi: 249 000 doses d'un vaccin contre la COVID-19 d'ici à la fin décembre

• À lire aussi: Opération vaccination au Québec: aînés et personnel des CHSLD en priorité

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

La plus grande tranche de répondants (42 % en septembre, 47 % en novembre) au questionnaire de la Firme Abacus Data ont dit être disposés à recevoir le nouveau vaccin, mais qu’ils préfèrent attendre de voir ses effets avant l’injection.

Finalement, près de 15 % des gens ont indiqué qu’ils n’étaient pas certains de vouloir recevoir le vaccin, mais qu’ils étaient prêts à changer d’idée.

En tout et pour tout, 60 % des Canadiens partagent une certaine hésitation face au vaccin.

Parmi ceux-ci, la très grande majorité a pointé vers leur médecin de famille comme ayant le plus de chances de les convaincre de se laisser vacciner, suivi par l’Association médicale canadienne.

«Ce sondage démontre que l'effort idéal pour réduire l'hésitation à se faire vacciner passe par l’avis des médecins, le renforcement de la confiance envers les responsables de la santé publique et le rappel que les modes de vie qui manquent aux gens et le regain de confiance envers l’économie dépendent tous deux de l’éradication la plus rapide possible de cette pandémie, et que la vaccination en est une étape essentielle», a commenté Bruce Anderson, analyste pour Abacus.

Le sondage démontre par ailleurs que l’influence des amis et de la famille a un impact non négligeable sur la décision de se faire vacciner, surtout chez ceux qui ont indiqué qu’ils étaient prêts à recevoir le vaccin à condition d’attendre quelque temps avant de passer à l’acte.

Le sondage a été effectué entre le 26 novembre et le 1er décembre auprès de 1419 adultes canadiens.