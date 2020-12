Un veuf atterré réclame une meilleure sécurité routière

Affligé par le drame qui lui a enlevé sa femme sur une route jugée dangereuse l’an dernier, un veuf s’apprête à partir en croisade contre le ministère des Transports pour réclamer une amélioration de la sécurité sur les nombreux tronçons qu’il juge mal adaptés aux nouvelles réalités.

« On a de la misère à réparer nos nids-de-poule en début d’année. Les voitures se brisent, les accidents arrivent, etc. On parle de vie. C’est une cause à effet. Je suis rendu très sensible au sujet », témoigne Olivier Hayden, 40 ans, en pesant chacun de ses mots.

Photo courtoisie, Olivier Marcoux Chantal Joly

Décédée

L’an dernier, la vie de M. Hayden et de toute sa famille a été complètement chamboulée par l’accident qui a emporté sa femme, Chantal Joly, sur la route 158, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

Pour une raison inconnue, un véhicule qui venait à contresens a dévié de sa voie avant de happer de plein fouet celui de Mme Joly, qui revenait d’aller conduire son bébé à la garderie et s’apprêtait à déposer sa fille Mélisange, aujourd’hui âgée de 16 ans, à l’école.

Or, ce que le père de famille juge inconcevable un an plus tard, c’est que rien n’ait été fait au préalable pour réduire la vitesse dans ce secteur et élargir la route, malgré les demandes répétées de la mairesse de Sainte-Sophie, Louise Gallant, au ministère des Transports du Québec (MTQ) (voir autre texte plus bas).

Archaïques

« On blâme tout le temps le conducteur, mais jamais la machine. Des jeunes, des personnes âgées, des gens de tous âges qui vont conduire mal ou s’endormir au volant, il va toujours y en avoir. Mais nos systèmes routiers sont archaïques et défaillants », affirme M. Hayden.

Dans d’autres pays, il existe notamment de petits terre-pleins en ciment placés entre les voies qui se croisent pour faire dévier les roues, fait-il valoir.

« Ils sont plus proactifs en termes de sécurité et d’espacement. Ici, quand on construit nos routes – par exemple la 19 entre Laval et Bois-des-Filion –, on les construit à une voie, même si c’est dans un champ ! » poursuit-il.

Si le MTQ avait répondu favorablement aux demandes de la mairesse, il croit que sa femme aurait pu être encore à ses côtés aujourd’hui.

Pas Jacques Villeneuve

« À 50 km/h, il y aurait soit eu des chances que mon épouse soit encore en vie, ou elle aurait eu le temps d’avoir un réflexe moteur. À 90 km/h en face à face, ça prend un Jacques Villeneuve pour éviter une situation de dernière minute », déplore-t-il.

De plus, même s’il repasse douloureusement devant le lieu de l’accident tous les jours, M. Hayden, son fils aîné et sa petite 2 ans n’ont pas pu obtenir le statut de victimes, malgré leur grande perte.

« Quand on vous dit que la vie de votre femme vaut 50 000 $, et [...] qu’on nous donne seulement 15 séances de psychologie à 88 $... Pour mon adolescente qui a été blessée, je dois constamment me battre pour faire valoir le diagnostic. Me battre en plus de surmonter mon deuil ? se questionne-t-il. On n’est vraiment pas soutenus, et je crois que la population a le droit de savoir ça. »

Secteur à risque et bien connu des autorités

Malgré des demandes répétées au ministère des Transports, rien n’a été fait sur la route 158, à l’endroit où une mère de famille est décédée tragiquement l’an dernier, déplore la mairesse de Sainte-Sophie.

Photo courtoisie Louise Gallant

Mairesse de Sainte-Sophie

« Le problème de la 158 est grandissant. Moi, j’ai été élue en 2013, et à ce moment-là, on parlait déjà au ministère des Transports du Québec (MTQ) des difficultés. Avant 2013, il y a déjà eu des décès là aussi. J’ai moi-même passé proche d’avoir un accident », témoigne Louise Gallant.

Pourtant, depuis plusieurs années, des rapports de la Sûreté du Québec et des services de sécurité de la municipalité des Laurentides recommandent de diminuer la vitesse et d’élargir la voie sur la route 158, explique Mme Gallant.

« Inadmissible »

« On est chanceux de ne pas avoir plus de décès que ça, soupire-t-elle. Ça fait plusieurs années qu’on dit que la 158 est un problème et on n’a jamais eu d’écoute. [...] Il y a des fois où on n’a même pas d’accusé de réception. »

Avec les nouveaux commerces qui ouvriront leurs portes au printemps à Sainte-Sophie, la mairesse craint la hausse de l’achalandage sur cette route, où circuleront plus de camions lourds.

« En entrant dans le village où il y a des commerces, c’est encore à 70 km/h. C’est inadmissible. Il y a tellement d’accidents ! » s’exclame-t-elle, en réclamant une réponse favorable à ses demandes de la part du MTQ.

Comité route 158

De son côté, le MTQ soutient être en collaboration avec un « Comité route 158 » constitué des maires de quatre municipalités environnantes (Crabtree, Saint‐Alexis, Saint‐Esprit et Saint-Jacques), pour discuter de solutions.

« Au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été apportées [...], notamment des feux clignotants, des voies de virage, l’installation de bandes rugueuses médianes et le réaménagement de l’intersection des routes 158 et 341 en carrefour giratoire à Saint-Jacques », indique-t-il.

Des études ont aussi été réalisées pour évaluer la route et les différentes possibilités, souligne le ministère.