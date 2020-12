Une plainte déposée contre le juge

Un historien a déposé dimanche une plainte au conseil de la magistrature contre le juge Marc-André Blanchard qui devra trancher le débat sur la loi de la laïcité, parce qu’il aurait validé les propos controversés d’un avocat comparant la loi 21 à des lois raciales.

« Non seulement le juge n’a pas mis en garde l’avocat et ne lui a pas dit de faire attention [avec sa] comparaison outrancière [...], mais il a validé les arguments. Il n’a pas fait son devoir de se dissocier et de ramener l’avocat à l’ordre », estime l’historien Frédéric Bastien, en réaction aux propos de Me Azim Hussain vendredi dernier.

En effet, pendant le débat sur la loi de la laïcité vendredi, le juge Marc-André Blanchard aurait acquiescé devant les propos de l’avocat, qui rappelait que les lois de Nuremberg – des lois raciales nazies discriminant la communauté juive – avaient été adoptées avant la Deuxième Guerre mondiale. Un peu plus tôt, Me Hussain avait également fait un parallèle avec les lois ségrégationnistes sud-américaines forçant les individus de couleur à s’asseoir à l’arrière dans l’autobus.

Or, selon Frédéric Bastien, le magistrat aurait dû couper court à ces propos démesurés et « rabrouer » l’avocat, au lieu de renchérir avec des exemples similaires.

Manque d’impartialité

Au passage, l’ancien candidat à la course pour la chefferie du Parti québécois dénonce aussi des paroles « partiales » émises par le juge lors d’un échange précédent, où le magistrat aurait dit que « quant à [lui] il n’y a aucun doute qu’il y a des droits fondamentaux qui sont violés » par la loi 21.

Il est d’avis que ce commentaire n’était pas déontologique et faisait preuve d’un manque de partialité, puisque les avocats qui se portent à la défense de la loi 21 n’ont pas encore plaidé.

« Les juges doivent se montrer impartiaux tout au long du processus décisionnel [...] Avec ce commentaire, on peut penser que le juge a déjà fait son opinion, alors que ce n’est pas fini », s’exclame-t-il.

Il prévoit déposer une plainte contre l’avocat également.