Vaccin au Canada: entre espoir et complexité

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi que près de 250 000 doses de vaccins allaient arriver d’ici la fin de l’année. Une lueur d’espoir, malgré toute la complexité que ça implique.

Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu'une entente a été conclue avec Pfizer pour l'arrivée de ces doses «plus tôt».

De son côté, le major général Dany Fortin prépare l’arrivée et la distribution de ces doses. Une opération complexe en raison de la méthode de conservation.

«[Le vaccin de] Pfizer, sa plus grosse bête noire, c’est qu’il faut le conserver jusqu’à -70 degrés jusqu’à l’administration et on le dégèle un peu avant», a expliqué le microbiologiste Marc Hamilton.

Il croit que ce serait évidemment plus facile si le Canada recevait des doses du vaccin de Moderna qui se garde à -20 degrés Celsius et celui d’AstraZeneca qui se transporte à 4 degrés.

«On voit que Pfizer, comme c’est le premier, il y a quelques tests qu’il faut faire pour assurer la stabilité et la conservation de la température pendant le transport», a ajouté le spécialiste.

Les vaccins arrivent un an après la découverte de ce virus meurtrier. Certains s’inquiètent que les pharmaceutiques aient sauté des étapes.

Le microbiologiste croit que c’était ce qu’il fallait faire dans la circonstance.

«On est en mesure d’urgence et les tests qui ont été réalisés en termes d’innocuité sont concluants et sans risque. Il n’est pas trop tard, il faut commencer le plus rapidement possible si on veut avoir des résultats le plus rapidement possible», a plaidé le Dr Hamilton.