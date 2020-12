Victoire énorme pour les Browns

Depuis le début de la saison, les Browns enfilaient les succès sans toutefois convaincre qui que ce soit de leur crédibilité. La victoire de dimanche face aux Titans vient non seulement légitimer leur première saison gagnante depuis 2007, mais calme aussi les voix qui s’élevaient contre leur quart-arrière Baker Mayfield.

Les deux équipes s’amenaient dans la rencontre avec des fiches identiques de 8-3, ainsi qu’un style offensif similaire qui repose sur de lourdes attaques au sol. Pourtant, dans la victoire de 41-35, c’est Mayfield qui a fait la différence.

Le pivot des Browns a essuyé son lot de critiques, souvent justifiées, cette saison. À six reprises, il n’a pas lancé pour 200 verges. Cinq fois, il a complété moins de 60 % de ses passes. À cinq reprises, il a lancé une passe de touché ou moins.

Il était légitime de se demander si Mayfield pouvait élever son jeu contre un adversaire de bonne qualité, dans un duel digne d’un match de séries.

Il n’y avait pas meilleure façon d’obtenir rédemption qu’en décochant quatre passes de touché, avec 334 verges et 75,8 % de ses passes complétées.

Difficile d’imaginer qu’il y a quelques semaines à peine, certains osaient réclamer Case Keenum à la place de Mayfield.

Première demie de feu

Mayfield a d’ailleurs lancé ses quatre passes de touché en première demie, devenant ainsi le premier quart-arrière de la franchise à réaliser l’exploit depuis nul autre qu’Otto Graham, en 1951.

Les 38 points marqués en première demie constituent d’ailleurs un record de concession.

Avant la rencontre, l’entraîneur-chef des Titans Mike Vrabel avait mentionné qu’il voulait laisser le match entre les mains de Mayfield. Il faut parfois faire attention à ce qu’on souhaite !

Les Browns, qui bénéficient de la meilleure attaque au sol de la NFL, ont utilisé cette menace pour établir la passe avec des feintes de remises bien exécutées. Le bon vieux « play action », que les Titans affectionnent tant d’habitude, est revenu les hanter.

La band à Mayfield a même pigé dans le sac à surprises quand le bloqueur Kendall Lamm a été mis à contribution pour capter l’une des passes du quart-arrière dans la zone des buts. Il s’agissait d’un premier touché pour un joueur de ligne offensive des Browns depuis 2001. Comme quoi l’audace peut aussi faire partie du plan de match de cette équipe qui a été trop longtemps la risée de la ligue.

Impact important

Depuis leur retour dans la NFL en 1999, les Browns n’ont savouré que deux saisons gagnantes, en 2002 et 2007. Ils se retrouvent aujourd’hui avec une fiche de neuf victoires et trois revers pour la première fois depuis 1994.

On peine à imaginer à quel point les partisans de cette équipe en ont bavé à travers les défaites humiliantes, les décisions douteuses de l’organisation, les plans de reconstruction incessants et une longue liste de quarts-arrières tous plus incompétents les uns que les autres.

C’est pourquoi cette victoire est la plus importante pour les Browns depuis des années. Après des gains par de maigres marges contre Cincinnati, Houston, Philadelphie et Jacksonville, il était normal de se demander à quel point la fiche des Browns tenait avec de la broche et du papier mâché. Soudainement, le tout semble plus convaincant.

Sauf, bien sûr, s’ils s’écrasent lamentablement dans la dernière étape de la saison, les Browns renoueront avec les séries. Si c’est le cas, il faudra considérer Kevin Stefanski au titre d’entraîneur-chef de l’année.

Gagnants

Les Saints

C’était officieux et c’est maintenant officiel, les Saints ont leur billet pour les séries en vertu de leur victoire face aux Falcons et du revers des Bears face aux Lions. Ils sont invaincus en trois matchs sans Drew Brees, qui s’apprêterait à revenir.

Justin Jefferson

Le receveur des Vikings a encore brillé avec neuf réceptions pour 121 verges et un touché. Il est par ailleurs devenu le cinquième dans l’histoire à franchir le cap des 1000 verges après ses 12 premiers matchs en carrière.

Darren Waller

Waller n’a pas la reconnaissance que d’autres ailiers rapprochés plus célébrés reçoivent, mais il n’est pas moins dominant. Avec 13 réceptions, 200 verges et deux touchés, il a transporté les Raiders.

Les Giants

Privés de leur quart-arrière partant, avec Colt McCoy aux commandes de l’attaque, les Giants ont causé l’une des surprises de l’année en battant les Seahawks. Pas encore un gros club, mais la défensive mérite le respect.

Laurent Duvernay-Tardif

Une petite mention pour le garde québécois des Chiefs, qui a été nommé parmi les personnalités sportives de l’année par le renommé Sports Illustrated. Duvernay-Tardif ne joue pas cette saison, mais son implication en CHSLD a été soulignée.

Perdants

Gregg Williams

Le coordonnateur défensif des Jets essuie les critiques ouvertes de ses joueurs après la défaite dans les derniers instants face aux Raiders. Sachant que les Raiders avaient besoin d’un long jeu, il a néanmoins opté pour un blitz, laissant le demi de coin recrue Lamar Jackson seul contre le missile Ruggs. On jurerait qu’il a fait exprès...

Carson Wentz

Le quart-arrière des Eagles a été relégué au banc après avoir complété seulement six de ses 15 passes pour 79 verges. Jalen Hurts a pris la relève et la pression sera énorme pour qu’il prenne le rôle de partant, même s’il ne semble pas prêt.

Les Bears

Comment une équipe qui se bat pour une place en séries peut-elle échapper une avance de 10 points avec moins de cinq minutes à jouer ? Ce sera probablement le clou final dans le cercueil de Matt Nagy.

Les Cardinals

Les Cardinals ont perdu pour la quatrième fois à leurs cinq derniers matchs et semblent en déroute totale. La défaite les a fait glisser hors du portrait des séries.

Les Seahawks

La défaite relègue les Seahawks au deuxième rang de leur division. La défensive des Giants a du mérite, mais Seattle ne pouvait pas échapper ce match. La ligne offensive a connu beaucoup d’ennuis.

5 Jeux de la semaine

1. Miracle des Raiders

Photo AFP

Les Raiders se dirigeaient tout droit vers une défaite, tirant de l’arrière par 28 à 24 avec 35 secondes à jouer. Sur un troisième essai et 10 verges à faire, en désespoir de cause, le quart-arrière Derek Carr a rejoint le receveur recrue Henry Ruggs III sur une bombe de 46 verges dans la zone des buts. Victoire, 31-28 ! Les espoirs des Raiders pour les séries demeurent intacts, tandis que les Jets se consoleront en se disant qu’ils se rapprochent du premier choix au repêchage.

2. Interception salutaire

Photo AFP

Les Vikings l’ont échappé belle face aux pauvres Jaguars, qui les ont poussés dans leurs derniers retranchements, en prolongation. Il aura fallu une interception du maraudeur étoile Harrison Smith pour redonner le ballon aux siens dans la zone des Jaguars. Onze jeux et 41 verges plus tard, les Vikings l’emportaient sur un court placement de 23 verges. Les Vikings bougent ainsi au septième et dernier rang donnant accès aux séries dans la conférence. À eux de le conserver !

3. Mêlée générale

Photo AFP

Le match entre les Bengals et les Dolphins a été ponctué d’escarmouches, dont une qui a éclaté en mêlée générale. Sur un dégagement, Mike Thomas, des Bengals, a frappé brutalement Jakeem Grant avant même qu’il n’ait l’opportunité de capter le botté. Les esprits se sont ensuite échauffés, le banc des Dolphins s’est retrouvé sur le terrain et des coups ont été échangés. Il s’agissait d’un deuxième coup louche pour Thomas. Pas chic !

4. Trubisky l’échappe

Photo AFP

Les Bears menaient par 30 à 20 avec 4 min 33 s à écouler face aux Lions. Ces derniers ont réduit l’écart à trois points grâce à un touché. Quand les Bears sont revenus à l’attaque, Mitchell Trubisky a commis une erreur fatale quand il a échappé le ballon, surpris par la pression de Romeo Okwara. John Penisini a recouvert l’échappé et deux jeux plus tard, les Lions inscrivaient ce qui allait devenir le touché victorieux. Si Trubisky protège le ballon, le désastre ne survient pas.

5. Gunner appuie sur la gâchette

Photo AFP

Dans une écrasante victoire de 45-0 des Patriots, Gunner Olszewski a brisé les reins des Chargers avec 145 verges en trois retours de dégagement, dont un touché de 70 verges. C’était le premier touché des Patriots sur un retour de dégagement depuis 2014. Sur ce retour, les Chargers se sont retrouvés à 10 joueurs sur le terrain. Un autre de leurs cafouillages répétés sur les unités spéciales. L’entraîneur Anthony Lynn ne survivra pas à cette saison.