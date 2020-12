DUCHESNEAU, Huguette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 29 novembre 2020, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Huguette Duchesneau, épouse de feu monsieur Lauréat Bilodeau, fille de feu dame Bernadette Paradis et de feu monsieur Emery Duchesneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Richard (Line), sa fille Julie (feu Yvon); ses petits-enfants: Sabryna (Simon), Nykolas et Mégane (Nicolas); son arrière-petit-fils Nathan. Elle était la sœur de feu Gilberte (feu Jean), feu Michel (Nicole), feu Guy (Suzanne), feu Micheline (feu Jean-Paul) et Diane (Louis). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de cardiologie à l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués à notre chère Huguette.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Elle a confié à la