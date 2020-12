LAMONTAGNE, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 novembre 2020, à l'âge de 83 ans est décédé monsieur Gaston Lamontagne. Il était le fils de feu monsieur Adrien Lamontagne et de feu madame Irma Desbecquets. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le jeudi 10 décembre de 19h à 22h au centre commémoratifetà compter de 9h.Monsieur Lamontagne laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Pierrette (feu Alfred Lavoie), Lorraine (feu Paul Huot), Hélène (Paul-Henri Moreau) et Richard, ainsi que sa belle-sœur Claire Zicat (feu Jean-Paul Lamontagne). Il laisse également dans le deuil Sylvie et Alain Huot (Michelle Blouin) qu'il considérait comme ses enfants; Simon, Laurie Létourneau et Alexandre Huot qu'il considérait comme ses petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190 Rue Dorchester 50, Québec, QC, G1K 5Y9. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don