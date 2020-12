Bock-Côté, Guy A. et son fou du roi

Dimanche soir, en bon fidèle cathodique, j’ai assisté d’abord à la basse messe de Télé-Québec, puis à la grand-messe de Radio-Canada.

De regarder coup sur coup Y’a du monde à messe et Tout le monde en parle m’a fait prendre conscience à quel point la pauvreté grandissante de la langue que nous parlons rend de plus en plus difficiles les débats télévisés.

Faudra-t-il bientôt réduire les discussions à des sujets faciles, au « small talk » qui fait la fortune de Bonsoir bonsoir!, de La Tour ou de La semaine des 4 Julie ? Ces émissions, si divertissantes soient-elles, abordent rarement des sujets litigieux. Lorsqu’elles le font, c’est toujours pour de courts moments. La plupart du temps, l’animateur les désamorce par une blague comme pour s’en excuser.

À Télé-Québec, Christian Bégin officie à son église désacralisée. Il convoque toujours à sa messe basse quatre fidèles avec qui il essaie d’éviter les sujets simplets et rabâchés. Le chœur gospel, qui présente les invités, finit par tomber un peu sur les nerfs comme, autrefois, les litanies du Vendredi saint, mais le lieu oblige... Après avoir entendu une confession plus ou moins loufoque de chacun de ses invités, Bégin réussit toujours à les entraîner dans une conversation qui vaut la peine.

CE QUI SE CONÇOIT BIEN...

Dimanche soir, Cyril Chauquet, Laure Waridel et Lydia Bouchard ont parlé avec intelligence et clarté de pollution, d’environnement, d’aventures insolites et de détresse en temps de pandémie. Il y a peu d’interaction entre les invités et c’est parfois dommage. Sauf quand on les interrompt pour l’unique raison, semble-t-il, de marquer sa présence. Ce qu’a fait Martin Petit, dont je n’ai pas bien compris le sens de l’interminable intervention.

Chose surprenante pour un homme que la longue carrière d’humoriste aurait dû rendre disert et cohérent, Petit n’a pas été plus limpide lorsqu’il s’est lancé dans des explications sur l’humour. Il les voulait de haute voltige, mais elles étaient très confuses.

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément. » L’entrevue de Mathieu Bock-Côté à Tout le monde en parle ne saurait être un meilleur exemple du précepte de Boileau.

UN DUEL TRÈS INÉGAL

On ne convoque pas en duel un interlocuteur aussi redoutable que Bock-Côté sans avoir bien affûté ses armes. Avec ses questions écrites à l’avance sur des cartons, Guy A. Lepage, malgré de louables efforts, affrontait avec un fusil à l’eau un invité muni d’une AK-47, chargée à bloc.

Fort d’un doctorat en sociologie et de 299 pages sur « l’empire du politiquement correct », le paladin de l’identité québécoise et pourfendeur du multiculturalisme n’a fait qu’une bouchée de Lepage. Quant au fou du roi, montant in extremis à la rescousse de son maître, il n’avait lancé que deux ou trois piques timides lorsqu’il a crié « mon oncle » avant même de recevoir le moindre coup.

Dieu qu’on est loin des débats passionnants que présentait la télévision de Radio-Canada à l’époque des Fernand Séguin, Judith Jasmin, Wilfrid Lemoyne, Denise Bombardier et Pierre Nadeau. Des animateurs qui connaissaient la langue et le sens des mots.

Un authentique débat télévisé sur le racisme reste à engager. Mais au point où en sont les choses, serait-il de quelque utilité ? En le politisant, le premier ministre François Legault semble l’avoir figé définitivement. Souhaitons qu’il ne tourne pas en simple querelle linguistique ou pire encore, en eau de boudin.