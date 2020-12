Boxe: le gala du 19 décembre reporté

La compagnie de promotion Eye of the Tiger Management a reporté, mardi, le gala de boxe qui devait se tenir le 19 décembre prochain.

La carte de ce gala n'était pas connue ni son emplacement, mais le poids lourd Arslanbek Makhmudov était pressenti pour en faire la finale.

EOTTM a présenté plusieurs galas au cours des derniers mois, dont le plus récent à Rimouski.

«Il était important pour moi que les boxeurs soient actifs pour continuer leur progression et maintenir leur position dans les classements mondiaux. Avec l'aide de notre plateforme Punching Grace et ses fidèles abonnés, nous sommes fiers d’avoir mis tous les efforts pour ainsi parvenir à offrir aux fans des galas excitants tout en respectant les protocoles sanitaires acceptés par la Santé Publique», a mentionné le président d'Eye of the Tiger Management Camille Estephan, dans un communiqué.

«En plus du Carré d’As, nous avons pris la décision d’envoyer nos boxeurs à l’étranger dans le but de les garder actifs. Nous avons même mis sous contrat un nouveau tigre, Christian Mbilli qui combattra le 12 décembre prochain au Mexique tout comme Avery Martin-Duval et Luis Santana. Je vous garantis que la prochaine année sera tout aussi mouvementée, sinon plus», a de son côté affirmé le directeur général d'Eye of the Tiger Management Antonin Décarie, dans le même communiqué