Caribous : des enclos de maternité envisagés dans Charlevoix et en Gaspésie

Le déclin des caribous forestiers et montagnards se poursuit selon des données publiées mardi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui songe à mettre en place des enclos de maternité dans Charlevoix et en Gaspésie.

Dans ces deux dernières régions, l’analyse confirme la chute du nombre de bêtes qui semblent aussi moins nombreuses dans les secteurs de Manicouagan, de la Moyenne-Côte-Nord et Pipmuacan.

«Pour Val-d'Or, la précarité de la population de caribous demeure un enjeu important», a précisé le ministère par communiqué, mardi.

Les nouvelles sont toutefois meilleures ailleurs.

«Les secteurs de la Baie-James, de Rupert et de La Grande ainsi que pour celui du Nord-du-Québec démontrent un certain potentiel de croissance», a affirmé le ministère de la Faune.

Critiqué à de nombreuses reprises de privilégier l’industrie forestière aux dépens des animaux et des plantes, le ministère dit tester «de nouvelles pratiques d'aménagement en vue de réduire les perturbations des populations de caribous».

Il envisage aussi de construire des enclos de maternité dans Charlevoix et en Gaspésie pour favoriser les naissances et la survie des jeunes caribous «Pour Val-d'Or, le ministère étudie les conditions de construction d'un enclos de plus grande taille permettant d'offrir un meilleur environnement aux caribous. Des appels d'offres seront lancés dès l'hiver 2021 pour la construction de ceux-ci au printemps 2021», a-t-il précisé.

Des consultations publiques ainsi qu’auprès des autochtones auront lieu l’an prochain sur la préservation des caribous. Ce processus doit mener à la présentation en 2021 d’une stratégie pour éviter l’extinction de ces animaux.