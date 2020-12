CARON, Louisette Tremblay



À son domicile, le 2 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Louisette Tremblay, épouse de feu M. Jean-Claude Caron. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).et de là au Columbarium F.-X. Bouchard inc.Sous la directionElle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs: Denise (feu Raymond Labbé), Gilles (Françoise Buteau), feu Michel (Micheline Brousseau), Denis (Pierrette Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Jeannine (Paul Langlais), Louis-Philippe (Denise Lagacé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / site internet : www.fondationduchudequebec.org