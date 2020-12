De beaux souvenirs de hockey

Photo courtoisie

En fouillant dans les archives du Journal à la recherche de photos sur la carrière d’Adjutor Côté (décédé le 30 novembre 2020) j’ai retrouvé un reportage sur un match des « Anciens » présenté le dimanche 26 janvier 1969 alors que 10 000 personnes s’étaient entassées dans le Colisée de Québec pour y voir ce match hors-concours mettant aux prises une équipe de « Old Timers de Québec » formée de joueurs des As de Québec 1943-44 (champions de la Coupe Allen et quelques autres anciens connus) contre une équipe d’Anciens de Montréal. Voici d’ailleurs quelques photos de cette rencontre à laquelle participait Adjutor Côté. Sur la photo 1, de gauche à droite : Gerry Duplain, Adjutor Côté et Roger Côté. Sur la photo 2 : Roland Lacroix, Jean-Jacques Pichette et Fred Kovalchuck. Sur la photo 3 : le coach des Old Timers, Phil Simard en compagnie de Nil Tremblay, Ken McKinnon et Armand Gaudreault.

Une journée pour donner

Depuis quelques années, Luc Savoie (photo), directeur général du Séminaire Saint-François, rêvait de mettre en place un événement annuel rassembleur et signifiant pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le Séminaire Saint-François. La première présentation de la collecte de fonds « Une journée pour donner ! » tenue le 1er décembre dernier a permis de remettre 10 000 $ à la Fondation Saint-François. Cette somme, provenant de la grande communauté des anciens, de même que les amis du SSF, servira à soutenir des projets rassembleurs ainsi que l’octroi de bourses d’études, contribuant à la poursuite de l’œuvre des Capucins et du père Jean-Marc Boulé.

Pour Amélie et Frédérick

AXE, le Regroupement des gens d’affaires Lebourgneuf, a remis récemment un chèque de 1000 $ à l’organisme Amélie et Frédérick, Service d’entraide, résultant de la journée de bons du 19 novembre. Cette somme viendra en aide aux familles du secteur. Il est encore possible de faire des dons à cet organisme via son site web : au https://www.amelieetfrederick.com/. Sur la photo, la présidente d’AXE, Julie Auger, et son directeur Mario Bédard ont remis le chèque à la présidente d’Amélie et Frédérick, Diane Dion et à sa coordonnatrice Geneviève Robitaille.

Anniversaires

Patrick Renaud (photo) « Pat B. » pour les intimes, président, consultant stratégique Neurovente, Équipe Éole, 51 ans... Drew Doughty, défenseur des Kings de LA (LNH), 31 ans... Sam Hunt, chanteur et compositeur américain, 36 ans... Nicki Minaj, rappeuse, chanteuse et compositrice américaine, 38 ans... Sinéad O’Connor, chanteuse et compositrice irlandaise, 54 ans... Teri Hatcher, comédienne américaine, 56 ans... Kim Basinger, actrice américaine, 67 ans.

Disparus

Le 8 décembre 1980 : John Lennon (photo), 40 ans, un des Beatles... 2016 : John Glenn, 95 ans, premier Américain à avoir effectué un vol orbital autour de la Terre en 1962... 2015 : Rosario Tremblay, 105 ans, un des grands artisans de la coopération... 2015 : Douglas Tompkins, 72 ans, cofondateur américain de The North Face... 2013 : Richard S. Williamson, 64 ans, homme politique américain... 2012 : Daniel Plante, 50 ans, de Daniel Plante Communication... 2010 : Marcel Jobin, 79 ans, un des principaux instigateurs de la reconstruction du Manège militaire de Québec... 2006 : Laura Gainey, 25 ans, la fille de Bob Gainey (hockey)... 1978 : Golda Meir, 80 ans, ancien premier ministre israélien...