Des spectacles sous le sapin

Alors que le Québec est frappé de plein fouet par la deuxième vague de COVID-19, de nombreux artistes et festivals mettent en vente des billets de spectacles programmés aussi tôt qu’en janvier 2021, espérant que les billets se retrouvent sous les sapins pour Noël.

Fred Pellerin et Andréanne A. Malette ont annoncé hier la mise en vente de billets pour une nouvelle tournée, comme l’ont fait Cathy Gauthier et Brigitte Boisjoli il y a quelques jours. Le Festival de la chanson de Petite-Vallée et le festival Osheaga ont fait de même.

Le conteur Fred Pellerin espère pouvoir entamer une tournée québécoise de 11 dates dès le 16 janvier prochain. Quant à elle, Andréanne A. Malette compte partir en tournée dès le 6 février, dans des salles dont les jauges varient, en distanciation, d’une trentaine de personnes à 250.

Les salles sont fermées en zone rouge jusqu'au 11 janvier, et personne ne sait réellement ce qui va se passer au-delà de cette date.

« Je croise les doigts pour que ça puisse fonctionner, confie Andréanne A. Malette. Je me suis dit on va faire tout ce qu’on peut. » Elle précise que « les spectateurs ne seront pas perdants » parce que si les salles ne sont toujours pas ouvertes, le spectacle sera « soit reporté, soit remboursé, dit-elle. Personne ne va perdre quoi que ce soit là-dedans. »

La chanteuse et productrice ne cache pas avoir été motivée par la mesure gouvernementale annoncée en octobre, qui rembourse une partie de la billetterie en cas d’annulation pour les dates prévues jusqu’au 31 mars, et qui permettra, en cas d’annulation, d’offrir un cachet à ses quatre musiciens et deux techniciens.

Un signe encourageant

Osheaga a été le premier festival québécois à se mouiller hier quant à une éventuelle programmation en présentiel l'été prochain. Les Foo Fighters, Post Malone et Cardi B devraient débarquer au Parc Jean-Drapeau du 30 juillet au 1er août.

« On vient d'annoncer nos têtes d'affiche en décembre. D'habitude, on le fait en février, souligne le grand manitou du festival, Nick Farkas. Il y a encore 10 000 personnes qui ont leur billet [de l'édition 2020]. On voulait leur annoncer qui joue pour au moins leur donner un feeling de comment ça progressait. C’était important. »

Quant au Festival en chanson de Petite-Vallée, la mise en vente des spectacles de Klô Pelgag, de Tire le Coyote et de Louis-Jean Cormier, entre les 1er et 10 juillet prochains, a été annoncée hier.

« On compte effectivement sur la période des Fêtes pour vendre des billets ou encore des chèques-cadeaux, explique le directeur artistique Marc-Antoine Dufresne. [...] En cette année un peu «spéciale», on voulait quand même permettre à nos habitués de rêver et de se projeter au bord de la mer en juillet 2021, ce pourquoi on a décidé de quand même faire nos annonces et mises en vente. »

Des festivals « possibles »

Si l’incertitude est grande quant à une reprise en janvier, il semble qu’il soit permis d’avoir espoir pour l’été, entre autres grâce à l’arrivée prochaine des vaccins.

« Depuis trois semaines environ, avec l’annonce du vaccin de Pfizer, le ton a changé énormément, explique Nick Farkas, d’Osheaga. On a beaucoup, beaucoup d’appels d’agents pour des shows à l’automne 2021. On commence à en avoir de plus en plus pour l’été et même des shows à l’intérieur. C’est encourageant. »

Même un médecin épidémiologiste à l’Institut national de santé publique permet d’espérer.

« Évidemment, si on réussit à recevoir un grand nombre de doses de vaccins et à vacciner une grande partie de la population, ce sera peut-être possible [de tenir les festivals], estime Gaston De Serres. C’est très compliqué de prédire à ce moment-ci quelle sera la situation épidémiologique à laquelle on sera rendu à l’été prochain. Je suis persuadé que la situation se sera améliorée, mais je suis bien mal pris de pouvoir vous dire où est-ce qu’on va en être rendu. »

– Avec la collaboration de Raphaël Gendron-Martin