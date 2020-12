La Corporation Financière Champlain devient actionnaire de Louis Garneau

L’homme d’affaires Louis Garneau ne sera plus seul aux commandes de son entreprise. La Corporation Financière Champlain devient actionnaire du détaillant québécois et participera au plan de relance de l’organisation.

• À lire aussi: Louis Garneau évite le fossé grâce à un prêt de Québec

Mardi, l’ancien cycliste a convoqué les médias à ses installations de Saint-Augustin-de-Desmaures, mentionnant dans un communiqué que la dernière étape «d’un Grand Tour tumultueux vient d’être franchie».

«Ma réputation à vélo a toujours été de ne jamais abandonner et, même si cette course a été la plus difficile de ma carrière, je n’ai jamais abandonné l’entreprise non plus», a indiqué le président, Louis Garneau.

En mars dernier, avant que la pandémie ne frappe le Canada, l'entreprise spécialisée dans les vélos avait été contrainte de se mettre sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, en raison de problèmes financiers. Soixante-six travailleurs avaient alors été remerciés.

Depuis, la direction a exploré différents scénarios pour éviter la fermeture ou la vente des actifs à des étrangers. En septembre, la grande majorité des créanciers avaient approuvé l’offre de l’entrepreneur. Plusieurs créanciers non garantis ont toutefois dû laisser d’importantes sommes sur la table.

La Corporation Financière Champlain, dont le siège social est installé à Montréal, sera actionnaire minoritaire du détaillant fondé en 1983.

Depuis déjà plusieurs mois, les deux organisations travaillent ensemble sur un plan de relance d’une vingtaine de millions de dollars. Le siège social de l’entreprise demeurera à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Prêt de 5 millions de dollars

Comme Le Journal le révélait la semaine dernière, le gouvernement du Québec sera également de l’aventure. Un prêt de 5 millions de dollars avec intérêts d’une durée de cinq ans a récemment été accordé à Louis Garneau Sports. L’argent provient d’un fonds administré par Investissement Québec.

La Banque Nationale du Canada participera aussi au montage financier.

Les derniers mois ont été difficiles pour l’enseigne Louis Garneau Sports, dont les dettes s’élevaient à 28,1 M$, celles de la division Sugoi Global s'élevant à 8 M$. La COVID-19 a frappé l’industrie du commerce de détail alors que la direction tentait de dénicher de nouveaux capitaux.

Dans le cadre de son plan de relance, piloté par le syndic Raymond Chabot, la direction du détaillant a notamment mis sur pied la compagnie Gestion Strada, qui sera responsable de plusieurs marques du groupe à l’étranger.

«Je sais que les temps sont difficiles pour plusieurs entreprises québécoises, en ce moment, et suis extrêmement reconnaissant de ce prêt avec intérêts accordé par Investissement Québec. Je me suis battu pour garder mon entreprise au Québec. Nous avons perdu trop de fleurons québécois depuis 25 ans», a souligné Louis Garneau.

Au cours des dernières années, la société de placements privés Corporation Financière Champlain a investi dans plusieurs entreprises comme Kanuk, La Canadienne et G2MC (Galerie du Meuble, Maison Corbeil et Jardin de Ville).

Le Groupe Louis Garneau possède des installations au Québec, au Vermont, au Mexique et en France. La compagnie, qui a les marques Garneau, Sugoi et Sombrio, a aussi un bureau d’approvisionnement en Chine.