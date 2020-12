Le Centre de pédiatrie sociale de Lévis fait appel à la générosité

La direction du Centre de pédiatrie sociale de Lévis fait plus que jamais appel à la générosité des citoyens après que sa Fondation a été la cible d’appels au boycottage par des complotistes, une semaine avant la tenue de leur Guignolée.

La Guignolée du Dr Julien, au profit du Centre de pédiatrie sociale de Lévis (CPSL), aura lieu le 12 décembre, dans le stationnement du centre commercial Les Galeries Chagnon.

L’organisation compose déjà avec un objectif réduit de moitié – celui-ci passe de 100 000 $ à 50 000 $ – en raison des consignes sanitaires qui réduisent les possibilités de collecte de dons. Mais en plus, elle est également victime d’attaques de complotistes qui prétendent que la Fondation du Dr Julien fait usage de symboles pédosatanistes.

« En s’attaquant à cette fondation-là, qui regroupe 43 centres de pédiatrie, on s’attaque des milliers d’enfants au Québec », se désole Maude Julien, directrice générale du CPSL.

Stéphane Blais, chef du parti provincial Citoyens au pouvoir et président de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, a même appelé au boycottage de la collecte de fonds sur les réseaux sociaux.

Besoins en croissance

Mme Julien et son équipe se croisent les doigts pour que la Guignolée de samedi ne soit pas affectée par ce triste événement.

« On espère que les gens sensés vont être capables de voir, au travers ce geste, une occasion de se remémorer qu’ils peuvent nous donner, car c’est une période charnière pour nous », lance-t-elle.

Et les dons sont importants plus que jamais en cette période de pandémie, indique Mme Julien. « La demande est en forte croissance. On a des besoins qui sont tellement augmentés », fait-elle valoir.

« On a eu peur samedi. Pourquoi ça arrive en période de Guignolée ? On n’a vraiment pas besoin de ça. On va souhaiter que ça n’aille pas plus loin », espère Mme Julien.

Dons à l’auto

Pour remplacer les traditionnels ponts payants, l’organisme a fait preuve de beaucoup d’imagination.

« On s’est inspiré des cliniques de dépistage et on a décidé de faire une clinique de dons à l’auto. Les gens restent dans leur voiture, explique Mme Julien. Comme dans les églises, on a des sacs de quête au bout de perches pour aller chercher des sous à une distance respectable. »

Les gens pourront aussi faire des dons par cartes bancaires, à l’aide de terminaux qui seront installés sur des palettes de bois.

